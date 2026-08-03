ISSSTE invierte 3 mil 653 mdp en salud para Oaxaca y estados vecinos

Miles de familias en Oaxaca y estados vecinos verán mejorados sus servicios de salud gracias a una inversión superior a los 3 mil 653 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estos recursos se destinan a la construcción, ampliación y rehabilitación de diversas unidades médicas, incluyendo un nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en la entidad.

La subdirectora de Obras y Contratación del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, detalló avances significativos en la infraestructura. La Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Huautla registra un 93% de progreso, mientras que la de Tapanatepec está casi concluida al 99%. Las UMF de Guelatao y Nochixtlán ya operan tras su reconstrucción y ampliación. Además, para fortalecer la atención primaria, se habilitaron y equiparon 20 consultorios médicos en municipios como Santa María Atzompa, San Pedro Huamelula y Chahuites, facilitando el acceso a servicios básicos de salud en comunidades diversas de Oaxaca.

La obra más destacada es el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca, con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Este hospital, que registra un 62% de avance y se proyecta concluir a inicios de 2027, duplicará la capacidad del actual Hospital Regional “Presidente Benito Juárez”. Contará con 508 camas, 43 consultorios para 36 especialidades, 10 quirófanos y salas de tococirugía y hemodinamia.

El HRAE incluirá tecnología de punta como medicina nuclear, radioterapia con acelerador lineal y servicios completos de imagenología: salas de rayos X, mastografía, ultrasonido, resonancia magnética y tomografía. Este complejo beneficiará directamente a más de 531 mil derechohabientes en Oaxaca, extendiendo su cobertura a afiliados de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas, como parte de un proyecto de salud regional.

¡Bienvenidos a la Ciudad de la Salud! 👨🏽‍⚕️⚕️👩🏾‍⚕️



El director general del #ISSSTE, @martibatres, destacó la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 🏥, una obra que fortalecerá la atención médica especializada en el estado y ampliará el acceso a… pic.twitter.com/bAjcgtSuDc — ISSSTE (@ISSSTE_mx) August 3, 2026

El subdelegado Médico del ISSSTE en Oaxaca, José Manuel Domínguez Chamú, afirmó que el instituto es la columna vertebral de la seguridad social en el estado, crucial para el sector educativo. Esta inversión se enmarca en el proyecto “Ciudad Salud”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, buscando consolidar un sistema de salud robusto y accesible para todos los trabajadores del estado y sus familias.

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JVR