Turismo hacia Shandong

Michoacán abre puertas a China para más turismo y empleos locales

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el embajador de China, Chen Daojiang, fortalecen lazos en Pátzcuaro para impulsar la economía

El mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo una reunión clave para concretar proyectos de inversión en la entidad.
El mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo una reunión clave para concretar proyectos de inversión en la entidad. Foto: Especial.
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La Razón Online

Michoacán busca fortalecer su economía y atraer más visitantes con el apoyo de China. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el embajador chino, Chen Daojiang, se reunieron para consolidar alianzas estratégicas en turismo, cultura y desarrollo portuario, prometiendo beneficios directos para la población.

Esta colaboración bilateral busca generar nuevas oportunidades, desde la creación de empleos hasta la promoción de la vasta riqueza cultural del estado a nivel internacional, abriendo puertas a mercados y experiencias globales.

Anuncian expansión

La agenda de trabajo incluyó una visita clave al Puerto de Lázaro Cárdenas, donde se supervisaron las operaciones de las terminales de contenedores Hutchison Ports y APM. Durante el recorrido, se anunció una expansión significativa que elevará la capacidad operativa del puerto de 4 millones a 6.5 millones de TEUs, consolidándolo como un motor logístico crucial para el comercio de México.

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En el ámbito turístico y cultural, el gobierno estatal busca concretar un hermanamiento con la provincia china de Shandong. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de viajeros asiáticos por experiencias auténticas en gastronomía, arte e historia, cualidades ampliamente consolidadas en Michoacán.

El gobernador Ramírez Bedolla enfatizó la importancia de esta alianza para el futuro del estado: “Michoacán va por el camino correcto y en mi gobierno esperamos lograr esta gran hermandad con Shandong para promover el turismo, tal como en su momento impulsamos el comercio con China", declaró el mandatario.

La delegación diplomática liderada por el embajador de China, Chen Daojiang, recorrió recintos estratégicos en territorio michoacano.
La delegación diplomática liderada por el embajador de China, Chen Daojiang, recorrió recintos estratégicos en territorio michoacano. ı Foto: Especial.

Chen Daojiang ve a Michoacán como una “tierra cálida”

Por su parte, el embajador Chen Daojiang describió a Michoacán como una “tierra cálida y llena de esperanza”, destacando su atractivo para el turismo proveniente de su país. Mencionó el valor patrimonial del Centro Histórico de Morelia, la riqueza culinaria del estado y maravillas naturales como la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, como puntos clave para atraer visitantes chinos.

La reunión, que tuvo lugar en Pátzcuaro con el Consejo Consultivo Turístico, contó con la presencia de secretarios estatales de Turismo, Cultura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Comunicaciones y Obras Públicas, y Medio Ambiente, así como autoridades municipales y empresarios locales, subrayando el amplio respaldo a estas iniciativas.

Estas acciones buscan no solo fortalecer la relación bilateral entre Michoacán y China, sino también impulsar un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades michoacanas a largo plazo, aprovechando la proyección internacional del estado y su potencial económico y cultural.

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JVR

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