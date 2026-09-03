Tren El Insurgente supera los 25 millones de pasajeros en Edomex

La presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los datos de operación del corredor ferroviario durante el balance oficial de su gestión.

Más de 25 millones de personas han transformado sus traslados diarios gracias al Tren Interurbano El Insurgente, que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México. Este corredor ferroviario, que registra cerca de 140 mil usuarios cada día, se consolida como una pieza fundamental para la movilidad en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este hito durante su Segundo Informe de Gobierno, en presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, posicionando al Tren El Insurgente entre las obras de transporte más relevantes del país.

Con 58 kilómetros de extensión, el sistema enlaza siete estaciones clave: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio. Este corredor ferroviario es crucial para los habitantes del Estado de México, al reducir significativamente los tiempos de traslado entre el Valle de Toluca y la capital del país.

El trazado de El Insurgente contempla la conexión estratégica entre la terminal de Zinacantepec y el nodo de Observatorio. ı Foto: Especial.

Su diseño moderno y funcional incluye una flota de 16 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, y ofrece servicios accesibles como elevadores, guías táctiles y espacios preferenciales para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

La conectividad del Tren El Insurgente con la red de transporte de la Ciudad de México es un factor clave para su éxito. Los usuarios pueden acceder a las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 del Cablebús, la red RTP, el CETRAM Observatorio y la Terminal de Autobuses del Poniente, facilitando así una integración fluida con otros medios de transporte público.

El Tren El Insurgente no solo alivia la carga vehicular en las principales arterias viales, sino que también fomenta un desarrollo urbano más ordenado y sostenible en la zona metropolitana. Su operación representa un avance significativo en la infraestructura de transporte público, mejorando la calidad de vida de millones de mexiquenses y capitalinos al ofrecer una alternativa de movilidad eficiente y segura.

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JVR