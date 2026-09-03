San Luis Potosí invierte 19.6 mdp en rehabilitación de caminos y alumbrado público en Moctezuma

El gobernador constitucional del estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el arranque de las obras de infraestructura urbana.

Miles de familias en Moctezuma, San Luis Potosí, verán mejorada su calidad de vida gracias a una inversión de 19.6 millones de pesos destinada a la rehabilitación de caminos y la modernización del alumbrado público. El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha estas obras que prometen mayor seguridad y una mejor movilidad para los habitantes de la región del Altiplano.

Con una inversión de 18.4 millones de pesos, se rehabilitarán los caminos de Ex Hacienda de Enramada y Ranchería de Juárez. Los trabajos incluyen pavimentación, construcción de guarniciones y banquetas, así como señalización horizontal y vertical. Estas mejoras son cruciales para mil 500 habitantes, además de facilitar el traslado de productores del campo, ganaderos y trabajadores, impulsando la economía local.

La estrategia integral de servicios públicos es coordinada por el Gobierno de San Luis Potosí. ı Foto: Especial.

Adicionalmente, el Gobernador entregó 500 luminarias tipo LED para modernizar el alumbrado público en la cabecera municipal y diversas comunidades. Esta acción, que representa una inversión de 1.2 millones de pesos, beneficiará directamente a dos mil habitantes, quienes ahora contarán con calles, plazas y espacios públicos mejor iluminados, reduciendo las zonas de riesgo y brindando mayor tranquilidad en sus actividades nocturnas.

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El Gobernador Gallardo enfatizó que estas acciones responden a las necesidades genuinas de las comunidades. “Estamos entregando infraestructura con mayor durabilidad y eficiencia, tanto en caminos como en alumbrado, para que los recursos públicos se traduzcan directamente en mejores servicios, conectividad y una calidad de vida digna para las familias de Moctezuma”, afirmó el mandatario, subrayando el compromiso con el desarrollo de la región.

Estas obras en Moctezuma forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno de San Luis Potosí para impulsar el desarrollo en el Altiplano. La mejora de la infraestructura básica es fundamental para la conectividad y el bienestar de las comunidades, asegurando que los servicios esenciales lleguen a todos los rincones del estado y que la inversión pública genere un impacto positivo y duradero en la vida diaria de sus ciudadanos.

Ahijadxs, en Moctezuma vamos con todo. Vamos a instalar 500 luminarias LED para tener calles más iluminadas y seguras, y la pavimentación de caminos en Ex-Hacienda de Enramada y Ranchería Juárez para mejorar la movilidad y conectividad.



¡En San Luis Potosí, seguimos llevando más… pic.twitter.com/CPACvXEZvo — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) September 3, 2026

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JVR