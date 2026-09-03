Baja California impulsa infraestructura y bienestar para familias

La gobernadora del estado, Marina del Pilar, presentó el balance de las obras estratégicas realizadas en coordinación con autoridades federales.

Baja California impulsa el bienestar de sus familias con proyectos clave en infraestructura, salud, educación y agua. La gobernadora Marina del Pilar, con el respaldo del Gobierno de México, lidera estas obras que buscan fortalecer el desarrollo y las oportunidades en la región.

Esta colaboración es fundamental para materializar iniciativas que impactan directamente la vida diaria de los ciudadanos. “Trabajamos de la mano para que cada proyecto se traduzca en un beneficio directo para las familias bajacalifornianas, fortaleciendo su movilidad y acceso a mejores oportunidades”, afirmó la mandataria.

Ensenada y Rosarito ven avances significativos. La modernización del Puerto de Ensenada y la construcción de la Desaladora de Playas de Rosarito, que fortalecerá el abasto de agua en la Zona Costa, son ejemplos claros de este compromiso. Además, seis caminos artesanales mejoran la conectividad rural en diversas comunidades.

Tijuana se beneficia del Viaducto Elevado, una megaobra que agiliza el tránsito y mejora la conectividad en la ciudad. A nivel social, más de 283 mil créditos impagables han sido reestructurados y 20 mil escrituras regularizadas, brindando certeza jurídica y alivio económico a miles de hogares en la entidad.

El congestionamiento vial en Tijuana se atenderá de forma prioritaria mediante la edificación del Viaducto Elevado. ı Foto: Especial.

Mexicali avanza en sostenibilidad con la instalación de más de 5 mil Techos Solares para el Bienestar, promoviendo la energía limpia y el ahorro familiar. La capital también se beneficia de la nueva Central de Ciclo Combinado en González Ortega, asegurando un suministro energético estable para la región.

La salud y educación también son prioridad. El Hospital General Tijuana Zona Este ya opera, y la segunda etapa del Hospital General Regional de Ensenada registra un 62% de avance, ampliando la capacidad de atención médica. Se construyen nuevas preparatorias en Mexicali, Tijuana y Ensenada, y la Universidad Nacional Rosario Castellanos expande su presencia en Tijuana y próximamente en Mexicali, junto a 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil que apoyan a padres y madres trabajadoras.

Estas acciones se enmarcan en una visión integral de “Bienestar Compartido” para todos los habitantes. El Plan de Justicia para San Quintín es un pilar fundamental, atendiendo a jornaleros agrícolas y sus familias con vivienda, electrificación, agua, salud y educación, buscando saldar deudas históricas y consolidando el progreso en toda la entidad.

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JVR