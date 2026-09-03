Puebla impulsa mezcal nacional; genera riqueza y empleos locales

El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, destacó que las familias agaveras protagonizan una verdadera transformación en el campo.

Familias productoras de mezcal de ocho estados de México se reúnen en Puebla para el Segundo Encuentro Nacional del Mezcal, un evento que celebra la tradición, el trabajo artesanal y las oportunidades de negocio. Del 3 al 6 de septiembre, el Centro de Convenciones William O. Jenkins acoge a 300 marcas, destacando el orgullo por esta bebida ancestral y su impacto en la economía local.

Puebla consolida su posición como un pilar en la industria mezcalera nacional. Con más de 20 mil hectáreas de agave y una producción anual superior a los 650 mil litros, la entidad alberga más de 250 palenques y 88 envasadoras reconocidas. Nueve de cada diez palenques poblanos son operados por pequeños productores, generando entre 8 mil 500 y 10 mil empleos directos e indirectos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el orgullo por la comunidad agavera y su labor, que “hace patria” ante condiciones adversas. Afirmó que Puebla vive una “revolución del campo” con el mezcal como ejemplo, impulsando el aumento de equipos agrícolas. Anunció mil cajas promocionales con ocho mezcales ganadores, buscando que los productores “desarrollen riqueza comunitaria, porque todo el mundo tiene derecho a estar en la cima”.

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La secretaria de Agricultura, Ana Laura Altamirano Pérez, detalló que en 2025 la producción nacional de mezcal superó los 6.9 millones de litros, 91% de pequeños productores. México posee 200 especies de agave, de 12 a 15 para mezcal. Se anunció una inversión de 50 millones de pesos para el programa Impulso al Agave Mezcalero y Pulquero 2026.

La productora María del Pilar Morales Martínez acudió como representante de las comunidades de San Diego La Mesa Tochimiltzingo. ı Foto: Especial.

Productores como María del Pilar Morales Martínez, de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, compartieron que el mezcal representa la identidad, memoria y el trabajo artesanal de las familias. Lázaro Contreras Castillo, ganador de medalla de oro, agradeció el apoyo estatal para llevar su marca a mercados internacionales como España y Francia, mostrando el impacto directo del evento.

Durante los cuatro días del encuentro, el público podrá degustar mezcales de los ocho estados participantes, disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales, asistir a talleres y ponencias, y participar en capacitaciones y espacios de vinculación comercial. El programa incluye también el Campeonato Nacional de Mixología, que exhibirá la versatilidad del mezcal poblano.

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JVR