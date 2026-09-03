Evelyn Salgado transforma Tierra Colorada con más de 70 mdp en obras y acciones

La titular del Ejecutivo estatal, Evelyn Salgado Pineda, encabezo el corte de listón inaugural en el municipio.

Juan R. Escudero, Guerrero, experimenta una transformación significativa con una inversión superior a los $70 millones de pesos en infraestructura. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la rehabilitación del sistema de agua potable de Tierra Colorada, una obra clave para miles de familias en la región.

Esta mejora, con una inversión estatal de $15.74 millones de pesos, beneficia directamente a más de 9,800 habitantes. La obra incrementa en un 50% la cantidad de agua captada y suministrada a la cabecera municipal, resolviendo deficiencias que persistieron por más de 40 años.

“Son obras que el pueblo pide y nosotros obedecemos y cumplimos,” afirmó la gobernadora Salgado Pineda. “Estos son los resultados de administrar los recursos públicos con honestidad y responsabilidad. Las obras se tienen que hacer con buenos materiales y que duren para muchos años.”

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La modernización de los sistemas de almacenamiento optimizará el flujo directo hacia la cabecera de Tierra Colorada. ı Foto: Especial.

Facundo Gastélum Félix, titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), detalló que los trabajos incluyeron la sustitución de equipo hidráulico, elevando la cobertura actual a casi el 90 por ciento. El gobierno estatal planea alcanzar el 100 por ciento de cobertura este año, mediante la construcción de una nueva línea de conducción desde la comunidad de Garrapatas hasta la colonia Jardín, con una inversión adicional de más de un millón de pesos.

La inversión se extiende a otros sectores vitales para la comunidad. En educación, se destinaron cerca de $17 millones de pesos en diez escuelas de Juan R. Escudero, beneficiando a más de 2,000 estudiantes con la rehabilitación de aulas, sanitarios y otros espacios educativos.

En infraestructura urbana, espacios deportivos y caminos rurales, se invirtieron más de $38 millones de pesos en pavimentaciones, techumbres comunitarias y unidades deportivas. Martín Vega González, director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), informó sobre la gestión para rehabilitar los puentes de Omitlán, Tlayolapan y San Juan del Reparo tras el huracán Otis, además de una inversión adicional de $26 millones de pesos en diversas obras y $10 millones para la carretera Tierra Colorada-El Terrero-Tabacal durante 2026.

Un residente local, Jorge López Moran, expresó el impacto directo de estas acciones: “Ahora, el agua la tenemos permanentemente, ya no nos falta, abrimos la llave y tenemos agua. Nosotros nos damos por bien servidos porque es una necesidad bastante grande. Estamos muy agradecidos por tan importante obra, nos cambió la vida, enserio.”

Adicionalmente, la gobernadora Salgado Pineda aborda la problemática de la sequía en Guerrero. Alejandro Zepeda Castorena, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (SAGADEGRO), señaló que el 80 por ciento de la producción agrícola depende del temporal, con el maíz como cultivo principal, alcanzando una producción aproximada de 1.5 millones de toneladas anuales.

Ante este desafío, la gobernadora gestiona con el Gobierno de México el fortalecimiento de apoyos al campo y la garantía de abasto de granos básicos mediante programas como Alimentación para el Bienestar, buscando soluciones integrales y de largo plazo para los productores guerrerenses.

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JVR