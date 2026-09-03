Marie se intensifica a huracán categoría 2 cerca de las costas de Baja California Sur

El informe meteorológico emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó el aumento en la fuerza del ciclón Marie.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves el ciclón Marie se intensificó a huracán categoría 2, mientras avanza cerca de costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte oficial, el centro del fenómeno meteorológico se ubica a 755 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en la península de Baja California Sur.

Además, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. En tanto, mantiene un desplazamiento continuo hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

“Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

🌀 El #Huracán #Marie en el océano Pacífico ahora se encuentra en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson.

🌀 Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en #BajaCaliforniaSur. pic.twitter.com/llEaUNzoWQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Ante el fortalecimiento del huracán Marie a categoría 2 y su desplazamiento frente a las costas mexicanas, autoridades locales emitieron medidas preventivas que incluyen la suspensión de clases en Ciudad Constitución y Los Cabos.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, en diversos municipios se registraron severas inundaciones que generaron corrientes de agua de gran intensidad con capacidad para arrastrar vehículos particulares.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ordenó el cierre de puertos a embarcaciones menores en La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena con el fin de prevenir riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Además, el organismo federal reiteró el llamado a la población para seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante los efectos asociados al ciclón tropical en la entidad.

El fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas que alcanzan los 195 km/h y mantiene un desplazamiento constante hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 km/h.

¿Dónde su ubica y para dónde va el huracán Marie?

Ubicación del centro: 755 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Intensidad de vientos: Sostenidos de 155 km/h con rachas de hasta 195 km/h.

Dirección y velocidad: Oeste-noroeste a 15 km/h.

Efectos en precipitación: Lluvias puntuales intensas (acumulados de 75 a 150 mm) en Baja California Sur.

Oleaje y viento en costas: Vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h yolas de 3.0 a 4.0 metros en la costa de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

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JVR