Esteban Villegas agradece el respaldo de Claudia Sheinbaum

El gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, dio la bienvenida a la comitiva federal durante la gira de trabajo.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, expresó su respaldo político y agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una gira de trabajo por la entidad, en la cual la titular del Ejecutivo federal presentó su Segundo Informe de Gobierno estatal.

Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, el mandatario duranguense manifestó de manera pública el reconocimiento de la población local hacia la jefa del Ejecutivo.

Esteban Villegas sostuvo que la entidad mantendrá las puertas abiertas a la Presidencia de la República y externó el compromiso de colaboración de su administración hacia el proyecto de la mandataria federal.

“Y usted, presidenta, requiere de todo nuestro apoyo y de todo nuestro respaldo. Hoy el pueblo de Durango le dice: ‘Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el respaldo y gracias por estar aquí.’ En Durango se le quiere, se le respeta y aquí será siempre su casa. Bienvenida, presidenta. ¡Que viva Durango y que viva México!”, aseveró el gobernador estatal.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la rendición de su Segundo Informe de Gobierno en territorio duranguense.

La mandataria explicó que esta dinámica responde a un acuerdo de descentralización de la rendición de cuentas, mediante el cual los informes del Ejecutivo no se confinarán exclusivamente al ámbito federal ni a la sede central del gobierno.

Al respecto, Sheinbaum Pardo recordó los marcos normativos del informe presidencial e insistió en su decisión de recorrer las entidades federativas para mantener contacto directo con la población.

La presidenta reiteró que este esquema complementa las transmisiones informativas que realiza de manera continua desde las conferencias matutinas federales.

“Esta es la segunda ocasión que vengo a rendir informe (en Durango) como dice la Constitución, que los presidentes y la primera presidenta deben dar un informe al año, como debe ser el 1 de septiembre, pero se nos va la mano porque informamos todos los días en la Mañanera del pueblo, también tomé la decisión de no solo hacer un informe federal sino uno en cada entidad”, puntualizó la titular del Ejecutivo federal.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR