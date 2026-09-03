Detienen al director de Movilidad en Tlapa, Guerrero, por extorsión

Las investigaciones judiciales de la Fiscalía General del Estado (FGE Guerrero) derivaron en la captura del funcionario municipal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero asestó un golpe contundente contra la corrupción y la irregularidad en las corporaciones municipales. Este 3 de septiembre, Simitrio “N”, director de Movilidad y Transporte de Tlapa de Comonfort, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

El operativo interinstitucional, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, resultó en la presentación ante el Ministerio Público de 71 personas que ejercían funciones policiales sin la debida acreditación en Tlapa, Chilapa de Álvarez y Atlixtac.

En Tlapa de Comonfort, además del funcionario, 21 personas fueron presentadas por no acreditar su calidad como policías preventivos o de tránsito. En Chilapa de Álvarez, 43 individuos que realizaban funciones de seguridad pública tampoco comprobaron su estatus legal.

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Durante las diligencias en Chilapa, se localizaron a tres personas en separos. La FGE investiga las circunstancias de su permanencia, y dos de los presentados están bajo investigación por su posible relación con la privación de la libertad de estas personas.

En Atlixtac, siete personas que operaban en la corporación municipal fueron presentadas al no acreditar su calidad como policías. Estos hechos subrayan la grave problemática de la falta de certificación y control en las fuerzas de seguridad locales, crucial para la confianza ciudadana en Guerrero.

Las 71 personas presentadas permanecerán a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes, buscando determinar su situación jurídica. Simitrio “N” será puesto ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal para que se defina su responsabilidad por extorsión agravada. La FGE Guerrero reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y coordinación interinstitucional, siempre con estricto apego a la ley, para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, construyendo instituciones más confiables para los guerrerenses.

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JVR