Resaltan reformas de gran calado en 2 años con Claudia Sheinbaum

Luisa María Alcalde presentó ayer los detalles de los cambios a las leyes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este miércoles su propia glosa del Segundo Informe de Gobierno, con lo que integrantes de su Gabinete y titulares de organismos e instituciones públicas acudirán a la conferencia matutina para presentar los principales resultados alcanzados durante los dos primeros años de la actual administración.

La primera funcionaria en participar fue la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien presentó un balance de las modificaciones constitucionales, nuevas leyes y reformas legales impulsadas durante los dos últimos años.

Alcalde Luján informó que hasta el momento se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 legales, que han permitido recuperar el sentido social de la Carta Magna.

El Dato: Entre las reformas, destacó la reducción a 40 horas de la jornada laboral y de la brecha salarial, protección a jornaleras agrícolas y recuperar la construcción de vivienda social.

La consejera jurídica sostuvo que el reformismo de la administración federal responde al objetivo de crear “un nuevo pacto social” que coloque al pueblo en el centro de las decisiones públicas.

La funcionaria dividió las reformas impulsadas durante este periodo en distintos ejes, entre ellos soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado; fortalecimiento de la democracia y austeridad republicana; seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia; bienestar y prosperidad compartida; trabajo digno; vivienda; medio ambiente; inversión y simplificación administrativa, así como derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas.

Alcalde Luján destacó las modificaciones encaminadas a recuperar la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos y recursos naturales, particularmente en materia energética.

Entre los cambios mencionó la prohibición del nepotismo y la reelección, así como medidas para eliminar privilegios en las altas esferas del Gobierno y el impulso de mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular.

En materia de seguridad, señaló que la administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado reformas para combatir la extorsión, el tráfico de fentanilo, la utilización de facturas falsas, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidios.

CAMBIOS PROFUNDOS. La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que varias de las modificaciones constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión durante los últimos dos años representan cambios “muy profundos” para México, particularmente en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, soberanía, Poder Judicial, maíz nativo, agua y seguridad pública.

Resaltó que las 27 reformas constitucionales y 76 legales aprobadas, han sido con el objetivo de recuperar el sentido social y la soberanía en la Constitución, lo que es fundamental para el presente y el futuro del país, además de que refleja el cambio profundo que vive México con la Cuarta Transformación.

Entre las reformas que consideró más relevantes, mencionó el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

“Es histórico; desde la Independencia no había habido reforma que los reconociera en el carácter de pueblos indígenas y afroamericanos. Es muy profunda la reforma”, expuso.

La mandataria federal también destacó la enmienda realizada al Poder Judicial, que establece la elección directa de sus integrantes por parte de la ciudadanía, así como la modificación constitucional que impide la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional.

Otro de los cambios que señaló entre los impulsos reformistas fundamentales fue la modificación al artículo 40 constitucional, relacionada con la defensa de la soberanía nacional. También destacó la incorporación de la igualdad sustantiva de las mujeres a la Constitución y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que convierte el recurso en un derecho bajo tutela del Estado y deja de considerarse como mercancía.

“La 4T tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales: la vivienda, la salud, la educación y los programas de bienestar”, insistió.

IMPULSO ECONÓMICO. La Presidenta señaló que durante los próximos días el Gobierno federal dará a conocer los detalles del paquete económico que será presentado ante el Congreso.

Explicó que el próximo 9 de septiembre, en la conferencia, ella y su equipo expondrán las principales características de este documento. Adelantó que, además del paquete fiscal y presupuestal, su administración contempla diversas reformas vinculadas con el desarrollo económico nacional.

Entre ellas, mencionó modificaciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas, así como iniciativas encaminadas a fortalecer la economía digital.

De fondo

Las reformas realizadas en este periodo se engloban en los siguientes ejes:

Soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos.

Fortalecimiento de la democracia y la austeridad republicana.

Seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia.

Bienestar y prosperidad compartida.

Derechos de mujeres, niñez e indígenas.

Mandataria modifica la arquitectura del Estado

| Por Claudia Arellano |

EL GOBIERNO de Claudia Sheinbaum Pardo ha convertido la reforma constitucional en una de las principales herramientas para consolidar el proyecto político de la Cuarta Transformación, con modificaciones que van desde el Poder Judicial y los organismos autónomos hasta la participación del Estado en sectores estratégicos, los derechos sociales y el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos.

Especialistas consultados por La Razón y estudios académicos advierten que el tamaño de una agenda reformista no debe medirse únicamente por el número de artículos modificados, sino por la naturaleza de las instituciones y las reglas del poder que se transforman.

Y bajo ese criterio, el proceso iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por Sheinbaum representa una modificación de mayor profundidad en algunos ámbitos, particularmente en la relación entre los Poderes de la Unión.

El constitucionalista argentino Roberto Gargarella, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, dijo que uno de los ejemplos más evidentes es la reforma al Poder Judicial, que estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de crear nuevas instituciones de administración y disciplina judicial.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Especial

En tanto el politólogo e investigador Alberto Aziz Nassif también ha cuestionado la reforma judicial por considerar que alteró de manera radical el modelo de carrera judicial.

Carlos Elizondo dijo: “El gobierno priista logró aprobar un paquete de reformas que, por volumen y diversidad, marcó uno de los mayores procesos reformadores de las últimas décadas”, pero concluyó que, pese al optimismo reformador con el que comenzó aquel gobierno, las modificaciones no lograron generar el crecimiento económico esperado, debido, entre otros factores, a la caída de los precios del petróleo y a problemas de implementación asociados con la administración de Enrique Peña Nieto.

Los expertos recordaron que durante el gobierno de Vicente Fox se reformaron 31 artículos constitucionales; con Felipe Calderón fueron 110, mientras que en el sexenio de Peña Nieto llegaron a 156, de acuerdo con el registro histórico de la Cámara de Diputados.

Una reforma puede modificar varios artículos y un mismo artículo puede ser reformado en distintas ocasiones. Por ello, contar artículos no equivale necesariamente a medir la profundidad de una transformación.

“Ahora la apuesta de la 4T es que sus cambios sean suficientemente profundos para sobrevivir a futuros gobiernos. Ahí estará la verdadera medida del reformismo de Sheinbaum: no cuántas reformas consiga aprobar, sino cuánto tiempo permanecerá en pie la nueva arquitectura del Estado que está ayudando a construir”, dijo Amelia Cazares, politóloga y especialista en legislación, y catedrática de la Universidad Veracruzana.