Lorena Cuéllar premia a jóvenes talentos con estímulos en Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la ceremonia de premiación desde el Palacio de Gobierno.

Tlaxcala reconoce el talento de su juventud con la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2026 a once jóvenes y adolescentes destacados. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la ceremonia, donde los galardonados recibieron estímulos económicos de hasta 20 mil pesos mexicanos para impulsar sus proyectos y formación. Este evento subraya el compromiso del estado con el desarrollo de sus nuevas generaciones.

Desde el Palacio de Gobierno, la mandataria instó a los premiados a “pensar en grande, perseverar y trabajar para convertir sus sueños en realidad”. Cuéllar Cisneros vinculó este mensaje con su objetivo de dar mayor visibilidad a Tlaxcala, atrayendo eventos internacionales que muestren la riqueza y tradiciones de la entidad.

Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno, enfatizó que la inversión en la juventud fortalece el futuro de las comunidades, buscando que sus proyectos trasciendan lo personal. Por su parte, Lucero Morales Tzompa, directora del ITJ, informó que más de 150 jóvenes participaron. El proceso de selección, transparente gracias al acompañamiento del ITE, evaluó las trayectorias, destacando el potencial de las nuevas generaciones al organizarse y contribuir a su entorno.

Los estímulos económicos fueron de 20 mil pesos para la categoría juvenil y 10 mil pesos para la adolescente, recursos destinados a fortalecer su preparación. Yuridia Ávila Muñoz, galardonada en “Ciencia, Tecnología e Innovación”, agradeció en nombre de todos, afirmando que el premio es un impulso y una responsabilidad para motivar a más jóvenes. “El esfuerzo de la juventud mueve a Tlaxcala”, expresó, destacando que estos espacios demuestran que la juventud “importa, cuenta y tiene voz”.

El proceso de selección contó con el acompañamiento transparente del ITE para evaluar las trayectorias de los participantes. ı Foto: Especial.

Entre los talentos reconocidos se encuentran Humberto Muñoz George (Logro Académico), Lied Gabriela Cruz Rosano (Expresiones Artísticas), Mitzi Jael Tónix Morales (Medio Ambiente), Evelyn Vázquez Fernández (Cultura Democrática), Adolfo Gaspariano Coyotl (Derechos Humanos), Emmanuel Avendaño Carrión (Ingenio Emprendedor) y Aarón Pérez Lancho (Compromiso Social). En la categoría adolescente, fueron premiadas Abril Aguilar Gasca, Valeria Cervantes Fernández y Valeria Bautista Loaiza.

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JVR