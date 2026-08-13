Escuchar antes de hablar: el método político de Carlos Torres Piña

El político michoacano Carlos Torres Piña ha implementado un esquema de interlocución directa en diversas regiones de la entidad.

La verdadera cercanía política no se mide en eventos, sino en la capacidad de escuchar y comprender las necesidades ciudadanas. Carlos Torres Piña, político michoacano, consolida un método de trabajo basado en la escucha activa para construir soluciones efectivas y pertinentes para la gente.

Como Secretario de Gobierno en Michoacán, Torres Piña enfrentó la complejidad de dialogar con diversos sectores: maestros, comunidades indígenas, transportistas y organizaciones sociales. Su método fue identificar puntos de acuerdo y asegurar su seguimiento, crucial para la gobernabilidad en un estado tan diverso.

Este enfoque se replica en sus recorridos. En encuentros con mujeres empresarias, las propuestas más concretas surgieron de ellas. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias planteó mayor participación femenina en licitaciones públicas; empresarias de la construcción propusieron incentivos para integrar más trabajadoras.

Para Torres Piña, escuchar va más allá de discursos generales. “La gente tiene preocupaciones específicas: cómo competir por contratos, acceder a financiamiento o romper barreras en sectores masculinizados”, ha señalado, destacando que la agenda debe construirse desde las voces ciudadanas, no desde la oficina.

La diversidad de Michoacán, con sus productores de limón, comerciantes de Sahuayo o comunidades purépechas, exige soluciones a la medida. Un gobernante que no escucha, termina dependiendo de informes descontextualizados, perdiendo la riqueza de la experiencia cotidiana de quienes trabajan y producen en el territorio.

La escucha por sí sola no basta. Torres Piña enfatiza que la cercanía solo adquiere utilidad pública con el seguimiento. “Un acuerdo no termina al levantarse de la mesa, sino al cumplirse”, ha reiterado, diferenciando la simple presencia de una cercanía efectiva y con resultados.

Esta metodología, que se remonta a las enseñanzas de sus padres, maestros rurales en Paracho, cobra especial relevancia en un Michoacán polarizado. Escuchar a quien piensa distinto es el punto de partida para la construcción de acuerdos, permitiendo que las diferencias se sienten a la misma mesa para soluciones conjuntas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR