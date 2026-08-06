Seguridad

Michoacán logra en un año 50 detenciones por extorsión y la captura de 9 líderes criminales

Michoacán reporta 50 detenciones por extorsión en 2026, incluyendo 9 cabecillas criminales; autoridades estatales y federales refuerzan seguridad

Las acciones operativas abarcaron municipios clave del occidente como Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín.
Las acciones operativas abarcaron municipios clave del occidente como Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La seguridad en Michoacán se fortalece con la detención de 50 personas por extorsión en lo que va del año. Nueve cabecillas de grupos delictivos figuran entre los capturados, un golpe contundente a las estructuras criminales. Estas acciones coordinadas entre fuerzas estatales y federales buscan restaurar la paz y proteger a los michoacanos.

Destacan capturas del ‘R1′ y ‘El Botox’

Entre las detenciones clave sobresale Ramón “N”, alias “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Se le vincula además con la extorsión a productores de limón y aguacate, sectores económicos vitales para la región.

También fue capturado Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, operador clave en Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín. Se le atribuyen extorsión y distribución de drogas, impactando la vida y el comercio local.

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Se suma la detención de César “N”, alias “El Botox”, el 22 de enero, y de 14 miembros de Los Blancos de Troya, presuntamente implicados en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó estos aseguramientos como “resultado de la labor conjunta con la administración federal”, reforzando el compromiso de desmantelar estas redes.

La efectividad de estas operaciones contrasta con años anteriores. En 2021, solo se lograron 17 detenciones por extorsión, cifra superada por el actual trabajo de inteligencia e intervención operativa. Este incremento refleja una estrategia más robusta y coordinada.

El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el avance institucional se respalda con los cambios promovidos dentro del Poder Judicial.
El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el avance institucional se respalda con los cambios promovidos dentro del Poder Judicial. ı Foto: Especial.

Desde 2024, Michoacán lidera a nivel nacional el combate a la impunidad. La reforma al Poder Judicial es clave para fortalecer la certeza jurídica, asegurando que los procesos contra implicados en ilícitos avancen con firmeza.

Estas acciones buscan castigar a los responsables y enviar un mensaje claro: la extorsión no tendrá cabida en Michoacán. La meta es garantizar un entorno seguro para familias, productores y comerciantes, impulsando el desarrollo de la entidad.

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JVR

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