Captan en VIDEO a persona descendiendo de una torre de alta tensión en Ecatepec

Momento en el que persona desciende de torre de alta tensión en Ecatepec.

Fue captada en video una persona mientras descendía de una torre de alta tensión presuntamente ubicada en las inmediaciones de la autopista Texcoco-Lechería, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

A través de Facebook circuló una grabación en la que es posible observar el momento en el que una persona baja de la torre que, según la cuenta Reportes Emergencias, se ubica frente la Central de Abasto de Ecatepec, a un costado de la colonia Llano de los Báez.

El pasado 16 de septiembre, personal de Protección Civil de Ecatepec rescató a un hombre que escaló una torre de alta tensión ubicada en la autopista Texcoco-Lechería, a la altura de Santa Cruz Venta de Carpio.

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Presuntamente, el individuo era perseguido por dos personas cuando decidió subir a la torre, de la que finalmente descendió con apoyo de lo servicios de emergencia municipales. El rescate quedó registrado en video.

En febrero, también frente a la Central de Abastos de Ecatepec, personal del municipio evitó el suicidio de un hombre de 34 años que subió a una torre de alta tensión.

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cehr