Tamaulipas refuerza acciones en Puerto del Norte para garantizar operaciones de comercio exterior

El gobierno de Tamaulipas incrementó las operaciones de dragado de mantenimiento en el Puerto del Norte-Matamoros para garantizar las condiciones de navegación y fortalecer su capacidad para realizar operaciones de comercio exterior, ante la creciente actividad de la Terminal Marítima de Matamoros TMM cesionario de la Administración Portuaria Integral (API) de Tamaulipas.

Los trabajos tienen como objetivo alcanzar y mantener una profundidad uniforme de 8.5 metros en el canal de navegación, eliminando bajos provocados por la acumulación de sedimentos y garantizando las condiciones técnicas requeridas para el ingreso, maniobra y zarpe de las embarcaciones.

Como resultado de estas acciones, el Puerto del Norte tiene programada, para el próximo 15 de octubre, una nueva operación de comercio exterior, mediante la cual se prevé exportar 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio de la empresa química Orbia con destino a Brasil.

La operación se realizará de manera coordinada entre la API Tamaulipas, las autoridades portuarias, la Aduana de Matamoros y los prestadores de servicios que operan en el recinto.

Puerto del Norte incrementó operaciones de dragado de mantenimiento en el Puerto del Norte-Matamoros. ı Foto: Cortesía

El dragado es una operación fundamental para mantener la capacidad náutica de un puerto. Mediante equipos especializados se retiran los sedimentos acumulados en el fondo del canal de navegación, a fin de conservar la profundidad necesaria para el tránsito seguro de los buques.

Para los trabajos que actualmente se desarrollan en Matamoros se utiliza una de las dragas de mayor capacidad que operan en el país, con la finalidad de realizar un dragado de mantenimiento que permita garantizar los 8.5 metros de profundidad de manera uniforme y evitar puntos bajos a lo largo del canal.

La acumulación natural de sedimentos representa uno de los principales retos para mantener las condiciones de navegación del Puerto del Norte. Ante ello, el gobierno de Américo Villarreal Anaya ha reforzado la planeación, los estudios y análisis técnicos para garantizar la continuidad y crecimiento de las operaciones portuarias.

La intensificación de estos trabajos se produce en una nueva etapa del Puerto del Norte, que inició formalmente operaciones el 2 de agosto de 2025, convirtiéndose en el tercer puerto de altura de Tamaulipas y en una nueva alternativa para el movimiento de mercancías desde el noreste del país hacia mercados internacionales.

Operaciones de dragado de mantenimiento en el Puerto del Norte-Matamoros. ı Foto: Cortesía

El complejo portuario cuenta con un recinto de mil 109 hectáreas, de las cuales 339 corresponden a superficie terrestre y 770 a cuerpos de agua. A esta infraestructura se suman 324 hectáreas destinadas al desarrollo industrial, lo que eleva a más de mil 400 hectáreas la superficie vinculada al proyecto portuario y logístico.

Su ubicación representa uno de sus principales activos. El Puerto del Norte se encuentra a aproximadamente 86 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y a menos de 105 millas náuticas del Cinturón Plegado Perdido, una de las regiones estratégicas para la exploración y perforación en aguas profundas del Golfo de México.

El proyecto considera siete áreas para terminales portuarias, además de espacios para el desarrollo industrial y la prestación de servicios asociados al movimiento de carga. Su posición geográfica busca convertirlo en una plataforma complementaria para la industria instalada en Tamaulipas y el noreste mexicano, particularmente para los sectores manufacturero, automotriz, costa afuera, metalmecánico e industrial.

Además, la estrategia contempla fortalecer progresivamente la conectividad terrestre y ferroviaria del puerto y desarrollar la infraestructura aduanera necesaria para ampliar las operaciones de comercio exterior.

Como parte de este proceso, la API Tamaulipas mantiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Marina para apoyar las labores de dragado. Bajo este esquema se encuentran asignadas al puerto dos dragas, una estacionaria y otra autopropulsada, que actualmente reciben mantenimiento en dique y que posteriormente serán reincorporadas a las operaciones.

El gobernador Américo Villarreal Anaya en el Puerto del Norte. ı Foto: Cortesía

Ante la operación comercial prevista para octubre, se determinó reforzar de manera inmediata el dragado de mantenimiento mediante el equipo que actualmente trabaja en el canal, con el propósito de disponer de las condiciones de profundidad requeridas por la embarcación que realizará la exportación.

El movimiento de 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio hacia Brasil representará un nuevo paso en la incorporación del Puerto del Norte a los circuitos internacionales de comercio y en la estrategia de Tamaulipas para aprovechar su condición fronteriza y su acceso directo al Golfo de México.

Desde el inicio de operaciones, el gobierno de Tamaulipas ha continuado desarrollando infraestructura complementaria. Durante 2026 se han destinado recursos estatales a obras portuarias, entre ellas la construcción y mejoramiento de accesos, infraestructura perimetral, control de accesos con circuito cerrado en las instalaciones operativas y caminos hacia la zona de escolleras.

Paralelamente, el proyecto contempla continuar aumentando la profundidad y capacidad del canal de navegación conforme avance el desarrollo del puerto, además de fortalecer la coordinación con la Secretaría de Marina y las autoridades aduaneras.

El Puerto del Norte es operado por la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas y constituye una de las principales apuestas logísticas del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya, para complementar la infraestructura fronteriza de la entidad con una nueva alternativa marítima para el comercio exterior.

Con el reforzamiento del dragado y la exportación prevista para octubre, el Puerto del Norte avanza así de la etapa de construcción y puesta en operación hacia una fase de mayor actividad comercial, con el objetivo de consolidar a Matamoros como un nuevo nodo logístico y portuario del noreste de México.

cehr