Azucena Cisneros encabeza Jornada de Limpieza en El Chamizal, Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros encabezó una jornada de limpieza junto a trabajadores de Ecatepec.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la Jornada de Limpieza en El Chamizal, donde personal del Ayuntamiento limpió más de 6 kilómetros a lo largo de las vías del ferrocarril.

“Cada día Ecatepec se ve más limpio”, sostuvo la alcaldesa, debido a que en su administración se han retirado más de 300 mil toneladas de basura de la vía pública.

La alcaldesa acudió a la avenida Presidente Adolfo López Mateos, para realizar la faena junto con los servidores públicos, a quienes reconoció su trabajo debido a que, “tengan la profesión que tengan, el puesto que tengan (…) tienen una gran valía como seres humanos, porque le entran también a limpiar este municipio”.

La alcaldesa Azucena Cisneros encabezó una jornada de limpieza junto a trabajadores de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Por esta razón, subrayó que “todos los funcionarios somos puro territorio, no importa lo que tengamos que hacer en nuestra oficina, en la administración pública, también somos territorio porque hoy es una característica [estar] en la calle, con la gente, codo a codo”.

Manifestó que, para brindar mayor seguridad a las y los ecatepenses, esa zona se va a iluminar.

Cisneros Coss explicó que los servidores públicos de Ecatepec, además de participar en las Jornadas de Limpieza, también se encargan de la recuperación de parques y del bacheo de vialidades.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a los trabajos de recolección de basura en los espacios públicos.

El director de Servicios Públicos, Carlos Cruz, aseguró que el gobierno municipal llevó a cabo una estrategia de limpieza integral en las vialidades laterales a las vías del ferrocarril, en El Chamizal, desde la avenida R1 hasta Valle de Santiago.

Explicó que, durante una Mesa de Paz, los vecinos solicitaron dicha jornada y se comprometieron a mantener el lugar sin basura.

La alcaldesa Azucena Cisneros encabezó una jornada de limpieza junto a trabajadores de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Acudió a El Chamizal personal del Sistema Municipal DIF y de las direcciones de Tianguis y Mercados, gobierno, Instituto de la Mujer, Diversidad Sexual, Movilidad, Contraloría, Desarrollo Económico, Tesorería y Cultura, entre otras áreas.

Por su parte, trabajadores del organismo de agua Sapase, Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano realizaron limpieza en la barranca de la colonia Hank González.

cehr