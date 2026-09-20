Exjefe de la DEA exige a México eliminar ‘redes de protección’ de funcionarios que ‘apoyan’ a criminales

Derek Maltz, exdirector de la DEA, urgió a Gobierno de México a pedir ayuda contra los cárteles.

Derek Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), exigió a México “diezmar las redes de protección” constituidas por “funcionarios y políticos” que “apoyan” a grupos criminales, toda vez que, acusó, esto limita las acciones para desmantelar a los cárteles.

A través de una publicación en redes sociales, quien fue jefe de la DEA de enero a mayo de 2025 acusó que en México hay “funcionarios y políticos que conscientemente apoyan las operaciones de los cárteles” , y dijo que ellos deben ser “investigados, procesados y llevados a rendir cuentas” .

Aseguró que para “desmantelar los cárteles del TERROR” es necesario “diezmar las redes de protección que les permiten trabajar”.

EU puede ayudar a México con los cárteles, asegura Maltz. ı Foto: AP

Insiste en que EU puede apoyar a México; “ojalá Sheinbaum lo considere”, dice

En su mismo mensaje, Maltz insistió en que Estados Unidos puede apoyar con elementos especializados a México en el combate a los grupos del crimen organizado, y urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum a que “un día lo considere”.

“Espero que [la presidenta] Claudia Sheinbaum algún día considere solicitar inteligencia, vigilancia, logística y otros recursos especializados del ejército de EU y del Departamento de Guerra [...] Por ahora la presidenta ha rechazado públicamente la intervención militar unilateral de EU mientras apoya la seguridad bilateral”, escribió Maltz.

Sobre el rechazo del Gobierno de México a ayuda especializada de Estados Unidos, Maltz aseguró que ésta sería en completa coordinación con nuestro país y “respetuosos de su soberanía”.

To dismantle the TERROR cartels, we must decimate the protection networks that enable them. Corrupt officials and politicians who knowingly support cartel operations must be investigated, prosecuted, and held accountable.



I hope Mexico @Claudiashein will one day consider… pic.twitter.com/aBpRFm7hpR — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 20, 2026

Además, etiquetó el perfil en X del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch.

Finalmente, Derek Maltz aseguró que “el mundo sería mucho más seguro si los cárteles del TERROR fueran neutralizados”.

No es la primera vez que Maltz opina sobre relación con México

Días antes, Derek Maltz se refirió a las acusaciones que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntos vínculos con actividades criminales.

Al respecto, escribió que “esperaba pronto ver en Estados Unidos” al gobernador con licencia, y publicó una ilustración generada con Inteligencia Artificial que representa una captura por fuerzas estadounidenses del mexicano.

Hopefully Rubén Rocha Moya will be removed from 🇲🇽 and sent to New York 🇺🇸 to face justice in federal court in America. He’s innocent until proven guilty but he needs to go through the judicial process. Hopefully we will see his arrival sometime soon! 🇲🇽🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/eQe5jEsvPI — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 29, 2026

“Espero que Rubén Rocha Moya sea expulsado de México y enviado a Nueva York para enfrentar la justicia en un tribunal federal en Estados Unidos. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero necesita pasar por el proceso judicial. ¡Espero que veamos su llegada pronto!”, escribió el exjefe de la DEA en redes sociales.

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