México y EU podrían alcanzar acuerdo comercial, prevé Sheinbaum; confirma llamada con Trump

Al confirmar que sostuvo una nueva llamada telefónica con Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos.

Aunque lo dijo con reserva, porque aún no se formalizan los resultados de las negociaciones entre ambas partes, sostuvo que hay avances en la relación comercial.

“No podemos dar todavía una solución o una información, un anuncio ya formal. Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos y fue muy buena la llamada. Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer”, dijo Claudia Sheinbaum Pard en su conferencia desde Irapuato, Guanajuato.

En cuanto a la conversación con su homólogo estadounidense, Claudia Sheinbaum Pard afirmó que se trató de una charla positiva y la llamada ya estaba programada.

“Sí hablamos con el presidente Trump el miércoles. Es una llamada que se tenía programada. Muchas veces hablamos entre el presidente Trump y su servidora sin darlo a conocer, porque pues vamos avanzando en los temas comerciales… Fue una muy buena llamada”, dijo Claudia Sheinbaum Pard.

Claudia Sheinbaum Pard detalló que durante la plática estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.