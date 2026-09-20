Johnson aplaude golpe de México contra el narco tras desmantelamiento de cuatro laboratorios

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó las acciones de las autoridades mexicanas contra la infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas, luego del desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero.

A través de sus redes sociales, el diplomático reconoció el operativo realizado en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, donde fueron localizados, desmantelados e inutilizados cuatro sitios utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Johnson señaló que cada laboratorio destruido representa una reducción potencial en la cantidad de drogas que llega a comunidades de Estados Unidos.

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El embajador también destacó que los elementos mexicanos continuaran con el operativo pese a que fueron atacados con armas de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Cada laboratorio destruido significa menos drogas mortales llegando a nuestras comunidades. Las autoridades mexicanas desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos de drogas en Michoacán y Guerrero, donde incautaron y destruyeron más de 10 toneladas métricas de precursores… https://t.co/8W1WdXmx8l — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 20, 2026

Así fue el desmantelamiento de cuatro laboratorios que informó la SSPC

De acuerdo con el reporte presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante las acciones fueron aseguradas y destruidas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de diverso equipo empleado para la elaboración de drogas.

Entre los objetos localizados se encuentran 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas y 57 tinas de gran capacidad, así como seis contenedores de mil litros, secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ı Foto: Cuartoscuro

Harfuch explicó que el operativo derivó de trabajos de inteligencia e investigación y del seguimiento a grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante el despliegue, las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego. Pese a ello, los elementos continuaron con las labores hasta concretar la inutilización de los cuatro laboratorios.

Johnson reconoce desmantelamiento de dos mil 700 laboratorios clandestinos en México

En su mensaje, Johnson retomó la cifra difundida por las autoridades mexicanas respecto a los resultados acumulados durante la actual administración.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde el 1 de octubre de 2024 se han inhabilitado más de dos mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en distintas entidades del país.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos. ı Foto: Especial

El Gobierno mexicano ha señalado que estas acciones buscan reducir la capacidad de producción y afectar las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

El reconocimiento de Johnson ocurre además en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de intercambio de inteligencia y combate al tráfico de drogas y precursores químicos.

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