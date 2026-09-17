Trump anuncia avances para instalar una base militar de EU en Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que existen avances para establecer una nueva base militar estadounidense en Polonia, proyecto que, de concretarse, ampliaría la presencia de Washington en el flanco oriental de la OTAN.

A través de una publicación en la red social Truth Social, Trump destacó el papel del presidente polaco Karol Nawrocki en las negociaciones y calificó el proyecto como una posible nueva etapa en la relación entre ambos países.

El mandatario estadounidense señaló que la ubicación de la base militar podría darse a conocer próximamente. De acuerdo con Trump, la instalación representaría un “paso histórico” para la alianza entre Estados Unidos y Polonia.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad de modelos de IA Zuckerberg rechaza frenar avance de IA

“Gracias al valiente liderazgo de mi amigo, Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército de EU en Polonia”, escribió el presidente de Estados Unidos.

Mensaje del presidente Dondald Trump ı Foto: Captura de pantalla

La propuesta para establecer una instalación estadounidense permanente fue planteada formalmente por el Gobierno de Polonia en junio pasado. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó entonces que Varsovia había presentado la iniciativa ante Washington.

El proyecto se enmarca en los esfuerzos de Polonia para incrementar la presencia militar de sus aliados en el flanco oriental de la OTAN, particularmente después de la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022.

Trump también había anunciado previamente el despliegue de alrededor de 5 mil soldados estadounidenses adicionales en Polonia, destacando la relación que mantiene con el presidente Nawrocki.

La posibilidad de establecer una base permanente cobra relevancia luego de que este jueves, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó ante el Parlamento que, según información de agencias de inteligencia que no identificó, Rusia podría preparar ataques híbridos con drones y misiles contra países que respaldan a Ucrania.

Tusk sostuvo que esas acciones podrían buscar debilitar la disposición de los integrantes de la OTAN para responder ante una eventual agresión contra uno de sus miembros. El Gobierno ruso ha rechazado acusaciones relacionadas con actos de sabotaje atribuidos por países europeos a Moscú.

Las tensiones también se han reflejado en las medidas de seguridad adoptadas recientemente por Polonia. El país movilizó aviones militares después de un ataque ruso registrado en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca. Además, los aeropuertos de Rzeszów y Lublin fueron cerrados temporalmente y se emitieron alertas para habitantes de algunas regiones del este.

El presidente de EU, Donald Trump ı Foto: AP

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT