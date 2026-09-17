Sinuano Día: Resultado del último sorteo HOY 17 de septiembre

El Sinuano Día es un sorteo emblemático en Colombia que tiene un arraigo especial en la región Caribe.

Además de rendir tributo al Valle del Sinú, este juego cuenta con el respaldo de Coljuegos, lo que garantiza transparencia y permite que sus ganancias se destinen a fortalecer la salud pública del país.

En La Razón te compartimos los números ganadores del jueves 17 de septiembre del sorteo colombiano Sinuano Noche.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar, solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El ganador se define al sacar cuatro balotas numeradas que forman la cifra del día.

Como novedad, ahora se utiliza una “quinta balota” para sorteos especiales y promociones, ofreciendo premios extra que hacen el juego mucho más atractivo.

Resultados Sinuano Día 17 de septiembre de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Día realizado hoy jueves 17 de septiembre:

Número ganador: 4 1 0 3

Quinta Balota: 2

Mira los resultados del Sinuano Día de AYER.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para poder participar en el Sinuano debes elegir un número de cuatro cifras dentro del rango de 0000 a 9999.

Quienes se llevan el premio deben contar con la combinación ganadora; es decir, que el número de cuatro cifras que se eligió debe coincidir con las balotas extraídas durante el sorteo.

Para mejorar significativamente la experiencia del juego, ahora se incluye una quinta balota diseñada para promociones exclusivas, lo que permite a los participantes acceder a recompensas extra.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Día ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto) : Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras : Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras : Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

Mira más resultados de sorteos y chances en Colombia.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados.

Mientras que los premios mayores requieren un trámite administrativo personal, que están sujetos a un 20 por ciento de impuesto si superan las 48 UVT.

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

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