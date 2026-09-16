No hubo heridos

Techo de avión se desprende tras fuertes vibraciones durante despegue en Irán | VIDEO

Una anomalía provocó fuertes vibraciones mientras el Boeing 737 aceleraba para despegar; la operación fue suspendida todavía en pista

Techo de avión se desprende en Iran
Techo de avión se desprende en Iran Foto: Captura de pantalla
Por:
La Razón Online

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un avión Boeing 737-300 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines, luego de que varios paneles del revestimiento interior de la cabina se desprendieron durante un incidente registrado en el aeropuerto de Mashhad, en Irán.

La aeronave tenía como destino la ciudad de Kermanshah, pero presentó fuertes vibraciones durante la maniobra de despegue, lo que llevó a la tripulación a interrumpir la operación y activar los protocolos correspondientes.

Imágenes difundidas tras el hecho muestran que parte del recubrimiento del techo se soltó dentro de la cabina, mientras los pasajeros permanecían en sus asientos en medio de la incertidumbre por los movimientos del avión.

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Aunque en un inicio circularon versiones que señalaban que la aeronave había despegado y tuvo que volver para realizar un aterrizaje de emergencia, información posterior de la autoridad de aviación civil iraní precisó que el despegue fue suspendido aún en pista.

De acuerdo con esa versión, las vibraciones anormales estuvieron relacionadas con una falla en un componente del tren de aterrizaje principal. También se reportó el desprendimiento de la banda de rodamiento de uno de los neumáticos, aunque las autoridades mantienen abierta la revisión técnica para establecer con precisión la secuencia del incidente.

El avión fue revisado después de la maniobra y los pasajeros fueron desalojados sin que se reportaran personas lesionadas. La operación en una de las pistas del aeropuerto de Mashhad fue suspendida de manera preventiva mientras se realizaban inspecciones.

El caso llamó la atención por los daños visibles dentro de la cabina y por tratarse de una aeronave Boeing 737-300, una variante anterior de la familia 737.

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MSL

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