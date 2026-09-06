Avión de Amazon Prime Air se incendia tras salirse de pista en el aeropuerto de Miami; deja cinco muertos

Un avión de carga de la empresa Amazon se salió de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami, chocó contra varios vehículos y se incendió, lo cual generó una densa columna de humo y obligó a cerrar todas las pistas de uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la aeronave se pasó del final de la pista aproximadamente a las 2 de la tarde, después de arribar desde San Juan, Puerto Rico.

“El vuelo 7598 de 21 Air se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 14:00 hora local del domingo 6 de septiembre. El avión de carga Boeing 767-300 había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La FAA investigará el incidente. Para más información, contacte con la aerolínea”, expresó la FAA a través de la red social X.

Según imágenes en redes sociales, el avión de Prime Air se detuvo junto a una avenida, donde había dos camiones semirremolque estacionados cerca. En las imágenes podía verse el avión con el fuselaje sobre el suelo y en gran medida intacto pese al incendio.

ADDITIONAL FOOTAGE: An Amazon Prime Air Boeing 767-300 cargo plane overran the runway at Miami International Airport, striking parked vehicles and catching fire.



Flight 7598 from San Juan, Puerto Rico, went off the runway after landing around 14:00 local. Miami-Dade Fire Rescue… https://t.co/JNTn8L2hhd pic.twitter.com/HHRrpDL5i7 — Open Source Intel (@Osint613) September 6, 2026

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que estaba “recabando información” sobre el choque. Por su parte, Amazon no respondió de momento a una solicitud de la agencia de noticias AP en el que se le solicitaban comentarios.

Luego de lo sucedido, la policia local expresó que se registraron cinco personas muertas y varios lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales de la región.

Un portavoz del aeropuerto señaló que se cerraron todas las pistas y vías de rodaje, y que está en vigor una suspensión de operaciones en tierra.

Durante dicha suspensión de operaciones, todos los vuelos permanecen en espera y en esencia el aeropuerto queda cerrado. La FAA ya indicó que prevé retrasos en los vuelos después de que el aeropuerto de Miami reabra, y que haya un volumen bajo de llegadas y salidas.

Los bomberos de Miami-Dade informaron que el avión chocó contra varios vehículos tras salirse de la pista. Al llegar, los equipos de emergencia encontraron la aeronave en llamas. Sesenta unidades de bomberos estaban en el lugar intentando extinguir el fuego, indicó la agencia en una publicación en redes sociales por la tarde.

🇺🇸 | URGENTE: Un avión de carga Boeing 767 de Amazon Prime Air se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y se incendió. pic.twitter.com/Lm3mKPpdni — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 6, 2026

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LMCT