¿Quién es ‘La Bebecita’, Rosa Angélica Tarazona, la pareja de Bendito Menor que murió a su lado?

El líder criminal Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, fue abatido tras un complejo operativo de las fuerzas federales de Colombia. Junto a él, murió su novia Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebesita”, y dos presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba el primero.
La baja del líder criminal ocurrió tras un operativo llamado Operación Centinela de la Patria, el cual culminó en el abatimiento de “uno de los criminales más peligrosos del país”, en palabras del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
“Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, dijo el presidente.
¿Quién es ‘Bendito Menor’, Andrés Pérez Toncel, el líder criminal abatido en Colombia?
El abatimiento de “Bendito Menor” llamó la atención por muchas situaciones, entre ellas que murió junto a él su novia, “La Bebesita”, quien aparecía frecuentemente junto al líder criminal en las imágenes que él compartía a través de sus redes sociales.
Ella era Rosa Angélica Tarazona, “La Bebesita”, novia de “Bendito Menor” que murió junto a él
Rosa Angélica Tarazona, conocida bajo los aliases “La Bebesita” o “La Mona”, era identificada como pareja sentimental de Naín Andrés Pérez, “Bendito Menor”. Además, de acuerdo con información de autoridades, la joven también habría participado en tareas financieras, logísticas y de seguridad de la estructura liderada por su novio.
De acuerdo con la información disponible, “La Bebesita”, de unos 25 años de edad, era originaria de Guachaca, zona rural de Santa Marta.
Era una estudiante de enfermería y contaba con sus propios proyectos personales, hasta que conoció a Pérez Toncel, con quien inició una relación sentimental. Su novio era señalado como criminal y cabecilla del Frente Javier Cáceres, una célula territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, vinculadas con extorsión, secuestro, cobro de piso y otros delitos.
A partir de este momento, a “La Bebesita” (apodada así por el apodo que el cantante Anuel AA le daba a su pareja Karol G) se le veía en todas las fotografías que compartía “Bendito Menor”, quien, además de líder criminal, era un conocido influencer que compartía en redes sociales fotografías de sus lujos, su vehículo y su dinero.
Aunque originalmente no se conocía un vínculo entre “La Bebesita” y las actividades criminales de “Bendito Menor”, posteriormente autoridades colombianas identificaron que la joven también estaba involucrada en actividades financieras y logísticas del Frente Javier Cáceres.
Incluso, “La Bebesita” fue arrestada en septiembre de 2025 por estos hechos, si bien fue liberada poco después.
Lo anterior le permitió volver junto a su pareja “Bendito Menor”, quien, según versiones periodísticas, le había propuesto matrimonio apenas unos días antes del operativo que terminó con la vida de los dos.
Sigue leyendo:
- Colombia rechazó ayuda de brigadistas mexicanos, confirma Sheinbaum
- Para reconstruir Colombia alistan un ‘Plan Marshall’
- Colombia suma ya 265 muertos y 3,494 heridos; sólo pide ayuda a 4 países
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am