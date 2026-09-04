¿Quién es ‘La Bebecita’, Rosa Angélica Tarazona, la pareja de Bendito Menor que murió a su lado?

El líder criminal Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, fue abatido tras un complejo operativo de las fuerzas federales de Colombia. Junto a él, murió su novia Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebesita”, y dos presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba el primero.

La baja del líder criminal ocurrió tras un operativo llamado Operación Centinela de la Patria, el cual culminó en el abatimiento de “uno de los criminales más peligrosos del país”, en palabras del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

“Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, dijo el presidente.

El abatimiento de “Bendito Menor” llamó la atención por muchas situaciones, entre ellas que murió junto a él su novia, “La Bebesita”, quien aparecía frecuentemente junto al líder criminal en las imágenes que él compartía a través de sus redes sociales.

Ella era Rosa Angélica Tarazona, “La Bebesita”, novia de “Bendito Menor” que murió junto a él

Rosa Angélica Tarazona, conocida bajo los aliases “La Bebesita” o “La Mona”, era identificada como pareja sentimental de Naín Andrés Pérez, “Bendito Menor”. Además, de acuerdo con información de autoridades, la joven también habría participado en tareas financieras, logísticas y de seguridad de la estructura liderada por su novio.

De acuerdo con la información disponible, “La Bebesita”, de unos 25 años de edad, era originaria de Guachaca, zona rural de Santa Marta.

‘Bendito Menor’ se burlaba de las autoridades en sus redes sociales todo el tiempo: en su boda con ‘La Bebecita’, de paseo, mostrando sus “lujos”.



El Presidente le había dado un mes para entregarse y no lo hizo. En un operativo murieron en La Guajira ⬇️ pic.twitter.com/NMhmcFmCuI — Luisa Mercado (@LuisaMercadoD) September 4, 2026

Era una estudiante de enfermería y contaba con sus propios proyectos personales, hasta que conoció a Pérez Toncel, con quien inició una relación sentimental. Su novio era señalado como criminal y cabecilla del Frente Javier Cáceres, una célula territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, vinculadas con extorsión, secuestro, cobro de piso y otros delitos.

A partir de este momento, a “La Bebesita” (apodada así por el apodo que el cantante Anuel AA le daba a su pareja Karol G) se le veía en todas las fotografías que compartía “Bendito Menor”, quien, además de líder criminal, era un conocido influencer que compartía en redes sociales fotografías de sus lujos, su vehículo y su dinero.

Amanecemos con la excelente noticia de la neutralización del narcoparamilitar y defensor de Petro, alias “Bendito Menor” y su pareja y lugarteniente alias “Bebecita”.



!LAS FFMM ESTÁN DESCONGELADAS!

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Aunque originalmente no se conocía un vínculo entre “La Bebesita” y las actividades criminales de “Bendito Menor”, posteriormente autoridades colombianas identificaron que la joven también estaba involucrada en actividades financieras y logísticas del Frente Javier Cáceres.

Incluso, “La Bebesita” fue arrestada en septiembre de 2025 por estos hechos, si bien fue liberada poco después.

Lo anterior le permitió volver junto a su pareja “Bendito Menor”, quien, según versiones periodísticas, le había propuesto matrimonio apenas unos días antes del operativo que terminó con la vida de los dos.

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