¿Quién es ‘Bendito Menor’, Andrés Pérez Toncel, el líder criminal abatido en Colombia?

Autoridades colombianas y el presidente Abelardo de la Espriella informaron que, tras un intenso operativo, se dio de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, a quien consideró “ uno de los criminales más peligrosos del país ”.

En el operativo, conocido como “Operación Centinela de la Patria”, también fueron abatidos la pareja de “Bendito Menor”, Rosa Angélica Tarazona alias “La Bebecita” y dos presuntos integrantes del grupo criminal que encabezaba él.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

El abatimiento de “Bendito Menor” fue celebrado por De la Espriella como una operación de alto nivel que marcó “el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a la Guajira y al Caribe Colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”.

¿Quién era “Bendito Menor”, criminal abatido en Colombia?

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido por los aliases “Naín”, “Bendito Menor”, “Comando Menor”, tenía 26 años de edad al momento de su muerte, y era considerado uno de los principales líderes criminales de Colombia.

Era identificado como cabecilla del grupo criminal Frente Javier Cáceres, una de las estructuras o frentes territoriales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como “Los Pachenca”.

A la célula dirigida por “Bendito Menor” se le atribuyen delitos como extorsión, narcotráfico, homicidios, reclutamiento, control de corredores estratégicos y movimiento de cargamentos de droga desde la costa.

Amanecemos con la excelente noticia de la neutralización del narcoparamilitar y defensor de Petro, alias “Bendito Menor” y su pareja y lugarteniente alias “Bebecita”.



!LAS FFMM ESTÁN DESCONGELADAS!

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Uno de los puntos más llamativos de la historia de “Bendito Menor” es su corta edad y que ascendió muy joven dentro de las ACSN.

Según información recuperada por varios medios colombianos, Naín Andrés comenzó su actividad criminal muy joven, alrededor de 2019, cuando tenía unos 20 años, como sicario subordinado a alias “Pinocho”, identificado como uno de los principales jefes históricos de la organización.

Posteriormente habría pasado al componente móvil armado del Frente Javier Cáceres y, hacia 2021, asumido el control de estructuras urbanas en La Guajira.

‘Bendito Menor’ se burlaba de las autoridades en sus redes sociales todo el tiempo: en su boda con ‘La Bebecita’, de paseo, mostrando sus “lujos”.



El Presidente le había dado un mes para entregarse y no lo hizo. En un operativo murieron en La Guajira ⬇️ pic.twitter.com/NMhmcFmCuI — Luisa Mercado (@LuisaMercadoD) September 4, 2026

Para 2022 ya era considerado un hombre de confianza dentro de la organización y posteriormente alcanzó una posición de liderazgo.

“Bendito Menor” no solo se constituyó en un influyente líder criminal, sino también en un personaje de redes sociales que presumía su vida de lujos, viajes, automóviles caros, joyas, dinero, armas y fiestas, así como su relación con su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebesita”.

La operación que llevó a la caída de “Bendito Menor” fue compleja. Desde el 3 de septiembre, un día antes de su muerte, se difundió la versión de que había sido asesinado por sus propios compañeros de la organización criminal, lo cual, posteriormente, se dio a conocer que fue un señuelo para provocar una reacción de él y rastrear su actividad.

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