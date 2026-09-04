Así fue el operativo en el que murieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’

En una de las operaciones más relevantes de lo que lleva la nueva presidencia de Colombia, fuerzas de ese país abatieron a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor” y su pareja “La Bebecita”, el primero considerado “uno de los criminales más peligrosos del país”, en palabras del mandatario Abelardo de la Espriella.

“Hoy es un gran día para Colombia, gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la DIJIN [Dirección de Investigación Criminal e Interpol], se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o Bendito Menor”, dijo De la Espriella en un mensaje público.

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a la Guajira y al Caribe Colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, abundó.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

Esto es lo que se sabe del operativo que derivó en el abatimiento del reconocido líder criminal colombiano, cuya “baja” fue ampliamente reconocida por el Gobierno del país sudamericano.

Así fue el operativo por el que fue abatido “Bendito Menor”, líder criminal de Colombia

De acuerdo con información recogida por medios de Colombia, el operativo en el que resultó abatido “Bendito Menor” fue denominado “Operación Centinela de la Patria” y fue resultado de complejas labores de investigación, seguimiento y ejecución.

Las agencias de seguridad colombianas, con el apoyo clave de datos de inteligencia suministrados por Estados Unidos, lograron rastrear la ubicación exacta del cabecilla, desde semanas antes de la operación.

Amanecemos con la excelente noticia de la neutralización del narcoparamilitar y defensor de Petro, alias “Bendito Menor” y su pareja y lugarteniente alias “Bebecita”.



!LAS FFMM ESTÁN DESCONGELADAS!

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El monitoreo se intensificó luego de que desapareciera de las interceptaciones telefónicas y se detectara que pretendía huir con su pareja hacia la zona de la frontera.

Así, el operativo comenzó formalmente a las 23:30 horas del jueves (local), cuando unidades especiales cerraron el perímetro en el norte de Riohacha (La Guajira), en un sector residencial cercano al aeropuerto Almirante Padilla.

Mientras comandos terrestres rodeaban el lugar, helicópteros de la fuerza pública sobrevolaban la Troncal del Caribe para impedir cualquier intento de escape.

‘Bendito Menor’ se burlaba de las autoridades en sus redes sociales todo el tiempo: en su boda con ‘La Bebecita’, de paseo, mostrando sus “lujos”.



El Presidente le había dado un mes para entregarse y no lo hizo. En un operativo murieron en La Guajira ⬇️ pic.twitter.com/NMhmcFmCuI — Luisa Mercado (@LuisaMercadoD) September 4, 2026

Posteriormente, comandos de la Policía Nacional iniciaron el asalto directo a la vivienda donde se encontraba “Bendito Menor” acompañado de su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, y dos líderes de su esquema de seguridad identificados como alias “El Tío” y alias “Casi Loco”.

Al ingresar los policías a la vivienda, pasadas las 00:00 horas, los escoltas de “Bendito Menor” abrieron fuego contra las autoridades. Esto desató un intenso cruce de disparos en el que los uniformados neutralizaron a los objetivos de alto valor y a los dos escoltas .

Al finalizar la operación, las autoridades incautaron camionetas, material de guerra, explosivos y equipos de comunicación.

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