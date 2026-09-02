De la Espriella genera polémica al exhibir 23 cadáveres tras Operación Azarías

El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, exhibió los cadáveres y caminó entre los cuerpos cubiertos para anunciar los resultados de la Operación Azarías. Este hecho generó polémica en las redes sociales.

En las acciones militares desplegadas por la fuerza pública fueron abatidos 23 terroristas, seis más resultaron capturados y se logró el rescate de un menor de edad.

La información fue compartida por el propio mandatario mediante un video difundido en redes sociales, donde se observa el despliegue del material incautado y los cuerpos de los presuntos criminales.

De acuerdo con el balance proporcionado por el Abelardo de la Espriella, la operación afecta la estructura delictiva encabezada por el terrorista conocido como Mordisco.

Entre las seis personas capturadas durante la intervención militar se encuentra “Tigre” o “Pintado”, alias Víctor, identificado por las autoridades de seguridad como el tercer cabecilla de la banda narcoterrorista.

En el mismo operativo, las fuerzas del Estado recuperaron a un menor de edad que permanecía retenido por la agrupación armada y que fue puesto inmediatamente a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Durante las acciones de registro e inspección, la fuerza pública incautó un importante arsenal de guerra compuesto por 28 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas.

Asimismo, el personal de las Fuerzas Armadas halló diversos materiales explosivos, granadas de fragmentación, cordón detonante y múltiples equipos de campaña pertenecientes al grupo armado.

🇨🇴 El presidente Abelardo de la Espriella exhibió los cadáveres y caminó entre ellos para anunciar la operación Azarías, en la que fueron abatidos 23 terroristas, seis fueron capturados y un menor rescatado. pic.twitter.com/KUHEoKQuy4 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 3, 2026

El mandatario enfatizó que el resultado de la Operación Azarías constituye un golpe contra la capacidad de control territorial que la organización armada había ejercido durante años en el sur del país.

De igual forma, Abelardo de la Espriella afirmó que, tras un periodo de 12 años, esta acción militar se posiciona como la operación más exitosa registrada en la nación.

Abelardo de la Espriella insta a combatir de manera directa el crimen

Previo al anuncio del balance militar, el Presidente de Colombia sostuvo un encuentro en Cúcuta con alcaldes y entidades regionales.

Durante el acto oficial, instó a las autoridades locales a combatir de manera directa el crimen y enfatizó que la administración pública no debe acostumbrarse a convivir con los problemas de inseguridad.

En esa misma línea, el jefe de Estado reiteró su postura de mano dura y su rechazo categórico a cualquier tipo de negociación o diálogo con agrupaciones delictivas. El mandatario recalcó que para alcanzar la paz se enfrentará al terrorismo con la capacidad del Estado, bajo el marco de la Constitución y el Estado de derecho hasta derrotar al crimen.

En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a preguntar si era necesario el mostrar los cadáveres de los presuntos terroristas. Incluso, algunos, tacharon la acción del presidente de Colombia como de mal gusto.

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JVR