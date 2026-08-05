Sheinbaum no acudirá a toma de protesta de Espriella, en Colombia; enviará representante

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no acudirá directamente a la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella tomará protesta como presidente de Colombia este viernes.

Para el 7 de agosto se tiene contemplado el inicio del ultraderechista al frente del territorio colombiano, con el cual la mandataria ha dejado ver diferencias a raíz de las declaraciones contra México, que él también emitió tras ganar los comicios.

Consultada sobre si asistirá al evento, aclaró que no tiene contemplado salir del país, pero sí enviará a un representante, sobre el cual aún no dio detalles.

“Va a ir alguien del gobierno. No tenemos determinado quien va a estar, pero habrá alguna representación”, declaró durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

A finales de junio fue cuando se marcó el primer diferendo entre ambos gobiernos, luego de que el colombiano señaló que el crimen organizado puede ser llamado terrorista, al operar dentro de su país, y advirtió que recurrirá a las acciones necesarias para que los criminales paguen “gota a gota”.

Ante esto, Sheinbaum Pardo comentó que cada uno debería hacerse cargo de lo que le corresponde, pero dentro de su país.

“Cada quien que se encargue de su parte, ¿no?, que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, dijo en su conferencia de prensa.

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FGR