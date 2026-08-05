Ricardo Anaya pide revisar alcance de lineamientos de telecomunicaciones para medios

"Rechazamos los lineamientos en los términos que están redactados"

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó los lineamientos en materia de telecomunicaciones por las sanciones económicas que podrían aplicarse a los concesionarios por contenidos que la autoridad considere falsos.

El legislador señaló que las disposiciones contemplan multas de hasta uno por ciento de los ingresos de los medios, por lo que consideró necesario revisar su alcance y las atribuciones que tendrá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

“Cuando dicen que es un lineamiento administrativo, lo único que están señalando es que no es una ley”, afirmó Anaya al señalar que las disposiciones pueden ser emitidas por el Ejecutivo sin pasar por una votación en el Congreso.

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El coordinador parlamentario del PAN sostuvo que las sanciones podrían representar montos importantes para los medios de comunicación. “Estamos hablando de decenas de millones de pesos que pueden imponer en multas”, señaló.

Anaya Cortés también cuestionó que la autoridad reguladora tenga facultades para determinar si los contenidos difundidos por radio y televisión son verdaderos o no y sostuvo que su partido dará seguimiento a la aplicación de los lineamientos.

El senador expresó su preocupación por los posibles efectos que las nuevas reglas podrían tener en la libertad de expresión y en la cobertura periodística. Afirmó que, desde su perspectiva, las disposiciones pueden generar incentivos para que los medios eviten publicar determinados contenidos ante el riesgo de recibir sanciones.

“¿Cuál va a ser la consecuencia si se aprueban estos lineamientos? Uno, pues el silenciamiento de los periodistas y de la oposición, callarlos. Pero dos, la autocensura”, sostuvo.

Ricardo Anaya afirmó que los medios podrían optar por modificar sus contenidos para evitar multas que, dijo, podrían ser suficientemente elevadas para afectar su operación.

“Nosotros rechazamos tajantemente los lineamientos en los términos que hoy están redactados”, reiteró.

...Y Morena defiende lineamientos para medios y acusa al PAN y PRI de impulsar una “narrativa falsa” de censura

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, defendió los lineamientos sobre derechos de las audiencias y rechazó que contemplen sanciones por los contenidos editoriales de los medios de comunicación.

El legislador acusó al PAN y al PRI de recurrir a una “narrativa” de desinformación para cuestionar las nuevas disposiciones.

El morenista se refirió a las críticas contra los lineamientos, bautizados por sus detractores como “Ley Censura”, y sostuvo que éstos buscan ampliar los derechos de las audiencias, garantizar información veraz, distinguir entre opinión y nota informativa, facilitar contenidos para personas con discapacidad y garantizar el derecho de réplica.

“Se han construido una historia que, de veras, yo estoy anonadado: ‘Es que se va a censurar y no se va a permitir que ahora se diga la verdad o la mentira’. Falso, se puede decir lo que sea”, aseguró.

Ávila sostuvo que las multas no están relacionadas con las opiniones o líneas editoriales de los medios, sino con tres obligaciones: contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

“No existen las multas por contenidos editoriales”, afirmó.

También rechazó que los conductores tengan que interrumpir sus programas para aclarar constantemente cuándo están emitiendo una opinión.

Explicó que los lineamientos contemplan que cinco segundos antes de un programa se informe que corresponde a contenidos editoriales.

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FGR