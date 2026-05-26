Ricardo Anaya acusa que reforma anti-intervención extranjera es ‘trampa’

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, advirtió este martes que las reformas constitucionales que se votarán durante el periodo extraordinario son “gravísimas” para la democracia mexicana y están diseñadas para que Morena controle jueces, anule elecciones a conveniencia y blinde a gobernadores vinculados al crimen organizado.

Anaya calificó de “absoluta trampa” la reforma al artículo 41 constitucional, fracción sexta, que establece la anulación de elecciones por intervención extranjera. Explicó que el texto no limita esa intervención a gobiernos, sino que incluye “cualquier individuo o cualquier organización”, lo que abarcaría a medios de comunicación como Univisión, CNN o el New York Times, así como a organismos internacionales como la OEA o Amnistía Internacional.

“Si Artículo 19 interviene porque hay abusos contra periodistas, pues eso es una organización y ésa es cualquier otra conducta”, señaló el senador panista, en referencia a la fracción sexta del artículo 78 ter, que también incluye la causal de “cualquier otra conducta que afecte la soberanía nacional”.

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El legislador advirtió que la determinación de qué constituye una violación a la soberanía quedará en manos de jueces afines al partido gobernante, pues el mismo artículo remite a “la valoración jurisdiccional correspondiente”.

La reforma de Morena no defiende la soberanía: abre la puerta para anular elecciones a modo. Quieren seguir con la feria de acordeones, capturar la justicia y asegurar control total.

Es un atraco a la democracia. Votaremos en contra. pic.twitter.com/n1a6favJn1 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 26, 2026

“Esto es una trampa brutal. Está diseñado para que Morena, con el argumento de la defensa de la soberanía nacional, literalmente pueda anular cualquier elección que pierda”, afirmó.

En materia judicial, Anaya rechazó que la modificación al artículo 96 constitucional simplifique el proceso electoral para el Poder Judicial.

Bajo el esquema anterior, el Comité de Evaluación seleccionaba a los diez mejor calificados, se realizaba una tómbola y de ella salían tres candidatos. Con la reforma, el Comité escogerá sólo a cuatro y la tómbola arrojará dos finalistas.

“Quieren tiros de precisión”, dijo el coordinador panista, recordando que en 2028 se renovarán más de 800 cargos judiciales, entre ellos jueces de Distrito, magistrados de Circuito e integrantes del Poder Judicial en materia electoral.

Anaya citó como ejemplo de los riesgos de la elección judicial que ya está en marcha el caso de “una jueza penal en el estado de Sonora que es integrante de un seccional de Morena”, es decir, una persona con capacidad de sentenciar a 40 años de prisión con militancia partidista activa.

Reconoció que Morena cuenta con los votos para aprobar ambas reformas constitucionales, que requieren dos terceras partes del Congreso, y que “esto va a suceder”. El PAN votará en contra y llamó a la ciudadanía a salir a votar masivamente en 2027. “Hoy todavía hay algo que podemos hacer”, concluyó.

Vamos a votar en contra. Porque si de verdad quieren corregir el desastre, el periodo extraordinario debe incluir la desaparición de poderes en Sinaloa. Y porque su “reforma” judicial no resuelve el fondo: seguirán los acordeones, la manipulación, las tómbolas y el control de… pic.twitter.com/sN7mqMKwB3 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 21, 2026

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LMCT