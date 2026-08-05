Diputados iniciarán discusión del Presupuesto 2027 a partir del 8 de septiembre

Aspecto de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México.

La Cámara de Diputados comenzará el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 a partir del próximo 8 de septiembre, fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene previsto entregar el Paquete Económico correspondiente al siguiente ejercicio fiscal.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada de Morena Merilyn Gómez Pozos, informó que el proyecto deberá quedar aprobado, a más tardar, el 15 de noviembre, por lo que el tiempo de discusión será más reducido que en años anteriores.

“Nosotros tenemos que estar recibiendo el Paquete Económico el 8 de septiembre. Previamente vamos a tener nuestra plenaria antes de regresar a los trabajos ordinarios de la Cámara de Diputados. Tenemos que estar entregando ya el Presupuesto de Egresos; ahora se nos acorta el tiempo para el 15 de noviembre a más tardar”, explicó.

La legisladora también se refirió a la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE), que asciende a 36 mil 119 millones de pesos, y consideró que el monto podría formar parte de una estrategia de negociación.

“Creo que, con base en lo que ha sucedido en otros procesos, están elevando la suma porque saben que habrá un análisis muy detenido de lo que se está solicitando, y así poder llegar a un acuerdo”, señaló.

En cuanto a las universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gómez Pozos aseguró que el fortalecimiento de los recursos destinados a la educación superior será uno de los temas prioritarios durante la discusión del gasto público.

La diputada indicó que la comisión revisará las asignaciones para determinar si los recursos planteados son suficientes para atender las necesidades de cada institución.

“Habría que ver cada una de las universidades cuánto es lo que les corresponde con el aumento que se contemplará en este Presupuesto de Egresos y que, por supuesto, es una prioridad para esta comisión”, concluyó.

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FGR