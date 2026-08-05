PRI reclama garantías para medios ante disposiciones sobre derechos de las audiencias

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, pidió garantizar la libertad de expresión y evitar restricciones al trabajo periodístico ante las nuevas disposiciones relacionadas con los derechos de las audiencias, los defensores de audiencia y los códigos de ética.

El legislador cuestionó algunos de los mecanismos planteados y consideró que podrían generar presiones adicionales para los medios de comunicación, particularmente para aquellos que realizan trabajos de investigación sobre asuntos de interés público.

“Quieren terminar con la libertad de expresión y con el pretexto de los derechos de audiencia y los defensores de audiencia y el Código de Ética es un traje a la medida de un Estado autoritario” Manuel Añorve Baño, coordinador del PRI en el Senado



Añorve Baños sostuvo que el gobierno de Morena enfrenta cuestionamientos derivados de distintos escándalos y que, en lugar de limitar la labor de los medios, se debe garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo con libertad .

El senador del PRI, Manuel Añorve, en entrevista con medios de comunicación. ı Foto: Especial

“Morena perdió la narrativa, perdió la narrativa en las redes sociales, perdió la narrativa los medios de comunicación, perdió la narrativa con tanto escándalo”, señaló.

El senador consideró que los nuevos mecanismos podrían tener efectos sobre la forma en que los medios presentan información y cuestionó que los defensores de audiencia puedan tener una posición cercana al gobierno.

“Va a haber un chícharo que va a estar supervisando, va a supervisar realmente el chícharo lo que ustedes están dando como información noticiosa, como información noticiosa de investigación” Manuel Añorve Baño, coordinador del PRI en el Senado



En ese contexto, defendió las investigaciones periodísticas relacionadas con presuntos actos de corrupción y otros asuntos de la administración pública, y afirmó que el PRI continuará haciendo señalamientos sobre temas que considere de interés público.

Morena defiende lineamientos para medios

Por su parte, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, defendió los lineamientos sobre derechos de las audiencias y rechazó que contemplen sanciones por los contenidos editoriales de los medios de comunicación.

El legislador acusó al PAN y al PRI de recurrir a una “narrativa” de desinformación para cuestionar las nuevas disposiciones.

El morenista se refirió a las críticas contra los lineamientos, bautizados por sus detractores como “Ley Censura”, y sostuvo que éstos buscan ampliar los derechos de las audiencias, garantizar información veraz, distinguir entre opinión y nota informativa, facilitar contenidos para personas con discapacidad y garantizar el derecho de réplica.

“Se han construido una historia que, de veras, yo estoy anonadado: ‘Es que se va a censurar y no se va a permitir que ahora se diga la verdad o la mentira’. Falso, se puede decir lo que sea” Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en la Cámara de Diputados



Arturo Ávila vocero de Morena en la Cámara de Diputados ı Foto: larazondemexico

Ávila Anaya sostuvo que las multas no están relacionadas con las opiniones o líneas editoriales de los medios, sino con tres obligaciones: contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.

“No existen las multas por contenidos editoriales”, afirmó.

También rechazó que los conductores tengan que interrumpir sus programas para aclarar constantemente cuándo están emitiendo una opinión.

Explicó que los lineamientos contemplan que cinco segundos antes de un programa se informe que corresponde a contenidos editoriales.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr