Procesan a ‘Tokio’, señalado como posible sucesor de ‘El Neto’ en Los Mexicles

Una jueza federal vinculó a proceso a Gerardo León Gil, alias “Tokio”, y a Jaqueline Guadalupe Guerrero por acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

León Gil figura entre los objetivos prioritarios de Chihuahua por su presunta capacidad para generar violencia.

Las autoridades lo identifican como posible sucesor de Ernesto Piñón Cruz, “El Neto”, al frente de Los Mexicles, organización delictiva con presencia en Ciudad Juárez.

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Durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Bosques de Senecú, agentes estatales detuvieron a ambos imputados y localizaron cocaína, ocho armas cortas con cargadores abastecidos, cartuchos, una báscula gramera y dinero en efectivo.

La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_Chih, obtuvo vinculación a proceso contra Gerardo “N”, considerado como objetivo prioritario y generador de violencia en el estado, así como Jaqueline "N", por su posible participación en delitos de acopio de armas de fuego, posesión de… pic.twitter.com/SO7cdtMtO2 — FGR México (@FGRMexico) August 5, 2026

La Agencia Estatal de Investigación entregó a los detenidos y los indicios a la Fiscalía General de la República (FGR), esto debido a que ninguno acreditó el origen legal del numerario ni presentó documentación para portar el armamento.

Tras analizar los datos aportados por el Ministerio Público Federal, la juzgadora ordenó prisión preventiva oficiosa para León Gil en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez. Guerrero permanecerá en el penal femenil número 2 de esa localidad.

El órgano jurisdiccional concedió dos meses para que la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua concluya la investigación complementaria.

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MSL