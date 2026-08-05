México registra 33 casos de ciclosporiasis tras alertas de EU y Reino Unido

La Secretaría de Salud informó que reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y de investigación sanitaria tras los reportes emitidos por las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido sobre posibles casos de ciclosporiasis vinculados con productos agrícolas y centros turísticos mexicanos.

La dependencia señaló que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología (DGE), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se activaron diversos protocolos de verificación y rastreo.

En el caso del brote notificado por Estados Unidos, las autoridades mexicanas llevaron a cabo inspecciones en la empacadora señalada como posible origen de la contaminación, ubicada en el estado de Guanajuato.

Las labores incluyeron visitas de verificación, análisis documentales, rastreo de productos y la toma de muestras para su estudio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los análisis efectuados hasta el momento por especialistas de México y Estados Unidos no han detectado la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras de lechuga obtenidas en la unidad de producción.

Por otra parte, luego de que las autoridades sanitarias del Reino Unido reportaran diversos casos en viajeros que visitaron la Riviera Maya, se desplegaron cinco brigadas de trabajo en Quintana Roo para inspeccionar 16 hoteles.

Los equipos realizaron entrevistas epidemiológicas, revisaron los procesos de manejo de alimentos y recolectaron muestras de frutas, verduras y agua para efectuar análisis especializados.

Las autoridades indicaron que las visitas concluyeron el pasado 4 de agosto y que los resultados se darán a conocer una vez que terminen las pruebas de laboratorio.

Taylor Farms de México sacó del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg. ı Foto: Especial.

La Secretaría de Salud también anunció el fortalecimiento de las estrategias de vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal médico y los mecanismos de control sanitario en establecimientos turísticos.

Hasta el momento, México acumula 33 casos confirmados de infección por Cyclospora cayetanensis, los cuales permanecen bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

La dependencia federal recordó que la identificación preliminar de un país como posible punto de origen de un brote no constituye una prueba definitiva sobre el sitio en el que ocurrió la contaminación, por lo que las investigaciones continuarán hasta contar con evidencia científica concluyente.

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener la cooperación con organismos internacionales para garantizar la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL