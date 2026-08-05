Parolin reconoce a madres buscadoras y pide atender a víctimas de la violencia

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, reconoció en la Basílica de Guadalupe la lucha de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México y destacó que ninguna adversidad ha logrado frenar sus esfuerzos por encontrarlos.

Durante la misa que ofreció en el recinto católico, el cardenal relacionó la historia de una mujer que pide ayuda para su hija con la realidad que enfrentan miles de familias mexicanas. “Tantas madres siguen buscando con firmeza y fe a sus hijos desaparecidos. Nada puede impedirles hacer todo lo posible por ayudarles”, expresó.

Parolin no mencionó cifras, autoridades responsables ni políticas gubernamentales ante la crisis de desapariciones. Sin embargo, colocó a las buscadoras en el centro de su intervención y llamó a acompañarlas para que su perseverancia obtenga respuesta.

🔴"Todos podemos ayudarlas con nuestra oración": durante la homilía en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Petro Parolin dedicó un mensaje a las madres buscadoras.



El secretario de Estado de la Santa Sede las describió como un ejemplo de amor y esperanza.



También llamó a orar… pic.twitter.com/btGnxSNL43 — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

El cardenal advirtió que numerosas comunidades viven bajo agresiones constantes y que muchas familias han sufrido la pérdida de alguno de sus integrantes. “Demasiadas comunidades están marcadas por la violencia y la agresión, y demasiadas familias han conocido el dolor de la pérdida a causa de ello”, señaló.

También se dirigió a quienes enfrentan condiciones de exclusión. El funcionario de la Santa Sede pidió mantener cercanía con “los necesitados, los marginados, los migrantes y los extranjeros”, sectores que, sostuvo, requieren presencia y apoyo de la sociedad.

A escala internacional, incluyó entre los principales desafíos actuales las guerras, el hambre, el desplazamiento y las enfermedades. También reconoció el trabajo humanitario en campos de refugiados, hospitales de campaña y zonas afectadas por conflictos armados.

Parolin convocó a impulsar la reconciliación entre pueblos y comunidades, así como una participación activa en la vida pública y cívica. Su mensaje evitó referencias directas al gobierno mexicano, partidos políticos o instituciones de seguridad, pero incorporó asuntos centrales de la agenda nacional como las desapariciones, la migración, la exclusión y la violencia.

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MSL