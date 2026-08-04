Parolin inicia visita a México rumbo a los 34 años de relaciones con la Santa Sede

Roberto Velasco recibe a Pietro Parolin en el arranque de su gira por México

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió la tarde de este martes a Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, para sostener una reunión de trabajo en la sede de la cancillería mexicana.

El encuentro ocurre a pocas semanas del 21 de septiembre, fecha en que ambos Estados cumplirán 34 años del restablecimiento de sus vínculos diplomáticos.

La decisión adoptada en 1992 abrió una nueva etapa después de las reformas constitucionales que reconocieron personalidad jurídica a las iglesias y de la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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Aquel acuerdo permitió el intercambio formal de representantes. México nombró a Enrique Olivares Santana como su primer embajador ante la Santa Sede, mientras la delegación apostólica adquirió el rango de nunciatura.

Juan Pablo II calificó entonces el acercamiento como un “hito importante” para el diálogo entre las partes.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), recibió esta tarde al secretario de Estado de la Santa Sede (@TerzaLoggia), Pietro Parolin, con quien sostendrá una reunión de trabajo en @SRE_mx para dialogar sobre nuestra relación bilateral.



México y la… pic.twitter.com/JO9h9euHnG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2026

La relación construida desde entonces ha encontrado coincidencias en la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo. También ha incluido conversaciones sobre paz, seguridad, migración, derechos humanos y protección de grupos vulnerables.

Desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Velasco y Parolin retomaron esa agenda en el inicio de la visita del cardenal a México, en la que también tiene programadas otras reuniones institucionales con diferentes autoridades federales.

México y la Santa Sede llevan más de tres décadas construyendo una relación sólida, cimentada en una misma convicción: poner la paz y la dignidad humana por encima de todo.



Con ese espíritu di la bienvenida esta noche a México a Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa… pic.twitter.com/ycTvz2gGiG — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 5, 2026

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MSL