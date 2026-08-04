Parolin abre en México una misión diplomática con la paz en el centro

México recibirá la noche de este martes al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, para una visita de tres días que incluirá reuniones con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco, dirigentes del Episcopado y representantes de organizaciones civiles. La agenda combinará el diálogo diplomático con la participación de la Iglesia católica en las iniciativas nacionales de construcción de paz.

La agenda de Parolin comenzará la noche de este martes con una cena ofrecida por el canciller Roberto Velasco. El miércoles 5 de agosto se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el principal encuentro político de su visita. La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que este encuentro busca estrechar la cercanía de la Santa Sede con el país.

El programa continuará al mediodía con una misa en la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros religiosos del continente. Después de una comida privada, Parolin conversará con líderes del Diálogo Nacional por la Paz, movimiento que articula comunidades, especialistas e instituciones para impulsar propuestas en seguridad, justicia, atención a víctimas y reconstrucción del tejido social.

México y la Santa Sede llevan más de tres décadas construyendo una relación sólida, cimentada en una misma convicción: poner la paz y la dignidad humana por encima de todo.



Con ese espíritu di la bienvenida esta noche a México a Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa… pic.twitter.com/ycTvz2gGiG — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 5, 2026

El encuentro con el Diálogo Nacional por la Paz dará contenido social a la visita de Parolin. La iniciativa reunió en Guadalajara a más de mil 300 personas durante su segunda edición y cuenta con 26 equipos locales que desarrollan 14 líneas de acción. Entre sus proyectos figuran la búsqueda de personas, la mediación comunitaria, la educación y el acompañamiento a quienes han sufrido violencia.

A diferencia de otros representantes vaticanos, el cardenal cuenta con experiencia directa en el país. Tras ingresar al servicio diplomático de la Santa Sede en 1986, ocupó responsabilidades en Nigeria y posteriormente en la representación pontificia mexicana. Ese antecedente le permitió conocer una etapa clave de la relación entre las autoridades civiles y la Iglesia católica del país.

Como cierre de sus actividades, el jueves 6 de agosto compartirá una comida con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Los obispos también relacionaron el viaje con su expectativa de recibir al papa León XIV, aunque el programa difundido no contempla anuncios sobre una posible fecha.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL