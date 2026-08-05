Sheinbaum aborda con Pietro Parolin llamados del Papa León XIV a la paz | VIDEO

La Presidenta Claudia Sheinbaum abordó este miércoles con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, temas como los llamados del Papa León XIV a la paz.

“En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos.

“Los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, escribió la Presidenta en sus cuentas de redes sociales.

En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad… pic.twitter.com/HU7yc9S9Zp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 5, 2026

Llega Pietro Parolin, secretario del Vaticano, a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum.



📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/txGIPpl2Us — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 5, 2026

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FGR