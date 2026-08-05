UNAM cancela contrato con empresa Territorium Life, encargada de exámenes en línea

En la fotografía, aspectos de la Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, responsable de la aplicación de los exámenes de ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura.

Asimismo, la institución designará a una empresa especializada para realizar una auditoría tecnológica a la plataforma empleada durante el proceso de admisión y revisará el procedimiento mediante el cual se concretó la contratación.

La auditoría será realizada por la Contraloría de la UNAM y contará también con la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que el rector solicitará la intervención del organismo para garantizar la transparencia de las investigaciones.

🚨 La UNAM termina por adelantado el contrato con Territorium Life tras las fallas en el examen de ingreso a licenciatura



La empresa dejará de operar el proceso de aplicación



Además, habrá auditorías tecnológicas y al proceso de contratación



📹@LauraToribio2 pic.twitter.com/I8E4lHNqcl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 5, 2026

“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco tenemos ningún interés en acusar sin ninguna evidencia. Eso es muy delicado y justamente por eso hemos llegado a estas decisiones de llevar a cabo auditorías”, señaló el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la cancelación del contrato con Territorium Life, la entrega de las bases de datos de los exámenes a la universidad y la revisión de los casos reportados por los aspirantes.

Además, el secretario administrativo de la máxima casa de estudios, Tomás Humberto Rubio Pérez, informó que la institución destinó 27 millones 281 mil pesos para la aplicación de la prueba de ingreso al bachillerato y 41 millones 907 mil pesos para el examen de licenciatura, por lo que el monto total ascendió a 69 millones 189 mil pesos.

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LMCT