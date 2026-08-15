De la Espriella habla por teléfono con Trump; le pide reconsiderar ‘altos’ aranceles a productos colombianos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (der.), informó que habló con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump (izq.).

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que habló por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación donde hablaron sobre el desafío de reconstruir las ciudades afectadas tras el terremoto magnitud 7.7 que azotó el oeste del país sudamericano el lunes.

En este sentido, el mandatario sudamericano le pidió al inquilino de la Casa Blanca reconsiderar los “altos” aranceles que afectan a productos de su país, toda vez que, aseguró, esto contribuirá a aliviar la economía tras el desastre.

Quiero estar presente en cada rincón afectado, abrazar a nuestra gente y constatar de primera mano la evolución de esta emergencia.



Colombia no se gobierna a la distancia. Aquí hay un Presidente que da la cara, que recorre el territorio, camina al lado de su pueblo y escucha,… pic.twitter.com/7EQo0pJsMw — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

A través de una publicación en redes sociales, De la Espriella Otero informó que la conversación con Trump fue “muy amigable y cordial”, y que el presidente estadounidense manifestó su afecto y solidaridad por el país y la población afectada.

En el mismo sentido, el presidente colombiano aseguró que agradeció a su homólogo estadounidense por la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate que Washington ha enviado para hacer frente a la tragedia.

“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, escribió De la Espriella.

desde Cali les hablo con la verdad, con el corazón y con hechos concretos. En articulación directa con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle, he dispuesto acciones inmediatas y recursos de fondo para respaldar la salud de todo el suroccidente colombiano:



Unidad… pic.twitter.com/JxTTh4kiEN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

En este sentido, el presidente colombiano dijo que pidió a Trump reconsiderar los aranceles que, dijo, afectan a productores colombianos.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, escribió el mandatario.

Abelardo de la Espriella enfatizó que la alianza entre Estados Unidos es un “imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

“La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia”, concluyó el presidente.

Van casi 300 muertos por terremoto en Colombia

De acuerdo con las cifras más recientes, recuperadas por agencias internacionales, al corte de la tarde de este sábado el número de muertos por el terremoto magnitud 7.7 ocurrido el lunes en Colombia ascendió a 295.

Las cifras fueron recuperadas desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en donde también se informó que van más de tres mil 935 heridos y 320 desaparecidos, mientras siguen las labores de búsqueda.

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