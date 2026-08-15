María Corina Machado celebra liberación de 131 presos políticos en Venezuela, pero exige excarcelación de todos

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, celebró la liberación de 131 personas que estaban detenidas en su país por presuntos motivos políticos, pero exigió que “todos, absolutamente todos” los encarcelados por esta causa sean puestos en libertad también.
A través de redes sociales, Machado Parisca se pronunció sobre el reciente anuncio del Gobierno de Venezuela de liberar a 131 personas que habían sido detenidas por “delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, como expuso en un comunicado.
Al respecto, la líder opositora celebró la excarcelación de sus compatriotas, y señaló que cada uno que sale de un “centro de tortura” le da a su movimiento “una alegría infinita”.
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No obstante, exigió que “todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”.
“Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación”, abundó María Corina en su mensaje.
Agradece a quienes lucharon por liberación… y a Donald Trump
En otro mensaje, la líder opositora venezolana expresó reconocimiento a quienes, aseguró, hicieron posible con su lucha la liberación de las personas consideradas presos políticos.
Así, Machado Parisca reconoció a los familiares de los liberados, así como a los defensores de los derechos humanos, periodistas y a los venezolanos que vienen dentro y fuera del país.
Asimismo, extendió su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por coordinar la detención del presidente depuesto, Nicolás Maduro, en un operativo ejecutado en Caracas el 3 de enero, lo cual, dijo Machado, “abrió la vía para la liberación de todos los presos políticos y la libertad de toda Venezuela”.
La líder opositora aseguró que su movimiento no descansará “hasta que TODOS se reencuentren con sus familias y nuestro país sea plenamente LIBRE”.
María Corina Machado ha expresado su intención de volver a Venezuela, para lo cual no ha dado una fecha clara. Sin embargo, ha expresado que no participaría en diálogos con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, mediados por Estados Unidos.
El viernes, el Gobierno de Venezuela anunció que otorgó “medidas alternativas” a 131 personas que se encontraban “bajo régimen de detención” por “delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”.
Así lo anunció a través de un comunicado el Programa de Paz y Convivencia Democrática del Gobierno de Venezuela, donde aseguró que continuará trabajando para “favorecer el reencuentro entre los venezolanos”.
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