María Corina Machado celebra liberación de 131 presos políticos en Venezuela, pero exige excarcelación de todos

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, celebró la liberación de 131 personas que estaban detenidas en su país por presuntos motivos políticos, pero exigió que “todos, absolutamente todos” los encarcelados por esta causa sean puestos en libertad también.

A través de redes sociales, Machado Parisca se pronunció sobre el reciente anuncio del Gobierno de Venezuela de liberar a 131 personas que habían sido detenidas por “delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, como expuso en un comunicado.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. ı Foto: Reuters

Al respecto, la líder opositora celebró la excarcelación de sus compatriotas, y señaló que cada uno que sale de un “centro de tortura” le da a su movimiento “una alegría infinita”.

No obstante, exigió que “ todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya” .

“Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación”, abundó María Corina en su mensaje.

Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita. La dignidad y fortaleza que demuestran nos llena de orgullo.



Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya.



Venezuela será libre y la… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 14, 2026

Agradece a quienes lucharon por liberación… y a Donald Trump

En otro mensaje, la líder opositora venezolana expresó reconocimiento a quienes, aseguró, hicieron posible con su lucha la liberación de las personas consideradas presos políticos.

Así, Machado Parisca reconoció a los familiares de los liberados, así como a los defensores de los derechos humanos, periodistas y a los venezolanos que vienen dentro y fuera del país.

Querido Christian, tu libertad y la de los ciudadanos recientemente excarcelados ha sido posible gracias a sus familiares, que asumieron su defensa y los acompañaron durante todas las horas de esta agonía, a los defensores de DDHH y periodistas que con valentía y, en algunos… https://t.co/ZQF95iMD2f — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 15, 2026

Asimismo, extendió su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por coordinar la detención del presidente depuesto, Nicolás Maduro, en un operativo ejecutado en Caracas el 3 de enero, lo cual, dijo Machado, “abrió la vía para la liberación de todos los presos políticos y la libertad de toda Venezuela”.

La líder opositora aseguró que su movimiento no descansará “hasta que TODOS se reencuentren con sus familias y nuestro país sea plenamente LIBRE”.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática informa sobre el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas, acordadas por los tribunales de la República tras la solicitud presentada ante el Sistema de Justicia Penal.



#Venezuela #Paz pic.twitter.com/zfl4MJKu2c — Programa de Paz y Convivencia Democrática (@ProgramaPazVEN) August 14, 2026

María Corina Machado ha expresado su intención de volver a Venezuela, para lo cual no ha dado una fecha clara. Sin embargo, ha expresado que no participaría en diálogos con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, mediados por Estados Unidos.

El viernes, el Gobierno de Venezuela anunció que otorgó “medidas alternativas” a 131 personas que se encontraban “bajo régimen de detención” por “delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”.

Así lo anunció a través de un comunicado el Programa de Paz y Convivencia Democrática del Gobierno de Venezuela, donde aseguró que continuará trabajando para “favorecer el reencuentro entre los venezolanos”.

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