Miles reciben a María Corina Machado en España; reitera lucha por ‘elecciones libres’ en Venezuela | VIDEO

La Puerta del Sol se desborda en apoyo a María Corina Machado y Edmundo González

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue recibida por miles de simpatizantes este sábado en la Puerta del Sol, donde reiteró su llamado a lograr “elecciones libres” en Venezuela, en medio de una jornada marcada por el respaldo de la diáspora.

La concentración ocurrió horas después de que la dirigente recibiera la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, reconocimiento otorgado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

🇻🇪🇪🇸 | La líder venezolana @MariaCorinaYA saluda a los venezolanos que la esperan en la Puerta del Sol, tras recibir la Medalla de Oro de Madrid en la Real Casa de Correos, por parte de Isabel Díaz Ayuso ( @IdiazAyuso), presidenta de la @ComunidadMadrid. pic.twitter.com/cWbmO8IfmD — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) April 18, 2026

Desde la tarde del 18 de abril, cientos y posteriormente miles de venezolanos comenzaron a congregarse en el centro de Madrid, portando banderas, pancartas y consignas en favor de la democracia.

La movilización formó parte de una convocatoria de la diáspora para respaldar a la oposición venezolana y visibilizar la crisis política en su país. En el lugar, Machado salió al balcón para saludar a los asistentes, en un ambiente de alta carga simbólica.

Durante su mensaje, la líder opositora insistió en la necesidad de avanzar hacia un proceso democrático en Venezuela.

Ha sostenido que el objetivo es una transición que permita la celebración de elecciones libres, así como el retorno de los venezolanos en el exterior, subrayando que la presión internacional y la movilización ciudadana son factores clave.

🇪🇸 ¡Lleno total! La Puerta del Sol se desborda en apoyo a María Corina Machado y Edmundo González



📍 A pocos minutos de las 6:00 p.m. (hora local), la emblemática Puerta del Sol en Madrid luce abarrotada por miles de venezolanos y ciudadanos españoles.



La multitud se concentra… pic.twitter.com/8bnAVcX6pr — EVTV (@EVTVMiami) April 18, 2026

La visita también estuvo marcada por su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pese a que existía la posibilidad de un encuentro.

Aunque Machado no detalló explícitamente los motivos, sí dejó entrever que su negativa está relacionada con el contexto internacional reciente, particularmente con la llamada “cumbre progresista” celebrada en Barcelona, donde participaron líderes de izquierda de distintos países.

Entre ellos figura el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha mantenido posturas distintas frente a la oposición venezolana. En ese sentido, la dirigente consideró que ese entorno político hacía “no conveniente” sostener la reunión.

Por su parte, Sánchez ha reiterado que mantiene disposición al diálogo con distintos actores de la oposición venezolana.

La visita de Machado a España forma parte de una gira internacional con la que busca reforzar apoyos políticos.

Autoridades madrileñas destacaron su papel como figura de la oposición, mientras que la concentración en la Puerta del Sol evidenció el respaldo de la diáspora venezolana en Europa.

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MSL