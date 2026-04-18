Ataque en supermercado de Kiev, Ucrania, deja 6 muertos y 14 heridos; agresor es abatido

Un sujeto armado perpetró un ataque con toma de rehenes en Kiev, Ucrania, hechos por los cuales resultaron 14 personas heridas y siete más perdieron la vida, entre ellas el atacante, que fue abatido por elementos de seguridad.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el ataque ocurrió en el distrito de Holosiivskyi en Kiev, capital de Ucrania, cuando un sujeto armado, después de provocar un incendio en un edificio de apartamentos, disparó contra civiles en la vía pública.

Posteriormente, el atacante se atrincheró en un supermercado, donde tomó rehenes. Allí, la policía intentó negociar con él durante aproximadamente 40 minutos, pero no obtuvo respuesta.

Equipos de emergencia atienden incidente y trasladan cuerpos, tras ataque armado en Kiev, Ucrania. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, unidades tácticas de la policía ucraniana irrumpieron en el lugar e intentaron arrestar al sujeto, quien, al resistirse, fue abatido.

“Tratamos de persuadirlo… incluso ofrecimos llevar torniquetes… pero no respondió. En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”, dijo al respecto Ihor Klymenko, ministro del Interior de Ucrania, en declaraciones a reporteros.

Un residente del barrio de Holosiivskyi, en Kiev, Ucrania, observa las labores de equipos de emergencia. ı Foto: Reuters

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, detalló que, en total, fueron siete las personas fallecidas por este ataque:

Cuatro perdieron la vida cuando el agresor disparó en vía pública; uno más murió al ser tomado como rehén en el supermercado y, finalmente, otra mujer perdió la vida en el hospital debido a las heridas. El séptimo fallecido es el agresor.

Mientras que, según el presidente ucraniano, otras 14 personas resultaron heridas, mientras que cuatro rehenes fueron rescatados tras la acción del agresor en el supermercado.

Investigators from the National Police and the Security Service of Ukraine are now examining all the circumstances of the attack in Kyiv against ordinary civilians.



The attacker was eliminated. He took hostages and, tragically, killed one of them. He shot dead four more people… pic.twitter.com/qIpvjzJ04V — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

Según el mandatario, entre los heridos se encuentra un menor de 12 años. Mientras que, según agencias internacionales, un bebé de cuatro meses resultó afectado por la inhalación del monóxido de carbono derivado del incendio previo, provocado por el agresor.

“Los médicos están brindando toda la atención médica necesaria. Deseamos a todos los heridos una pronta recuperación”, detalló el presidente ucraniano.

Por otro lado, Zelenski remarcó que el atacante ya había sido procesado anteriormente por delitos penales.

“Había residido durante mucho tiempo en la región de Donetsk y había nacido en Rusia. Toda la información disponible sobre él y los motivos detrás de sus acciones está siendo investigada a fondo. Cada detalle debe ser verificado”, escribió Zelenski.

Autoridades ucranianas investigan el origen del certificado médico que permitió al atacante mantener su arma legal, según declaraciones recogidas por agencias.

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