María Corina Machado promete regresar a Venezuela ‘lo antes posible’; agradece a Trump la captura de Maduro

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, agradeció este lunes a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro Moros, tras una intervención militar que, según balances preliminares, ha dejado 80 personas muertas, entre civiles y militares.

En entrevista para Fox News, la Premio Nobel de la Paz se refirió a “las acciones históricas que ha tomado contra el régimen narcoterrorista” en Venezuela, al que prometió regresar “lo antes posible”.

“Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Cada día tomo una decisión, si donde estoy soy más útil para la causa. Por eso permanecí escondida por más de 60 meses, y por eso decidí salir, porque creo que en este momento puedo ser más útil para nuestra causa al poder hablar desde donde estoy ahora mismo, pero planeo regresar a casa lo antes posible “, comentó.

El 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump calificó a María Corina Machado como una “estupenda mujer”, pero afirmó que “no tiene el apoyo ni el respeto” del pueblo venezolano para llevar gobernar el país. Además, ha insistido en que Estados Unidos está a cargo de Venezuela.

El domingo, entrevistado para NBC News el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la mayoría de la oposición política había abandonado Venezuela y que antes de trabajar con Machado, Estados Unidos tiene “problemas a corto plazo que deben abordarse de inmediato”.

“Corina Machado es fantástica pero la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos problemas a corto plazo que deben abordarse de inmediato . Esperamos ver más cumplimiento y cooperación”, apuntó.

Trump y Machado no hablan desde anuncio de Nobel de la Paz

Machado, a quien el régimen de Nicolás Maduro impuso una prohibición de viaje de una década, se mantuvo más de un año en la clandestinidad, pero reapareció el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz.

La líder opositora dedicó en octubre el galardón a Donald Trump, y este 5 de enero dijo a Fox News que deseaba agradecerle en persona por la captura de Maduro, aunque reconoció que conversaron por última vez el 10 de octubre, cuando se anunció su premio Nobel.

“Hablé con el presidente Trump el mismo día en que se anunció el premio. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar, pero hoy quiero expresar, en nombre del pueblo venezolano, nuestra gratitud por su valiente visión y las acciones históricas que ha tomado contra estos narcoterroristas , el régimen, para comenzar a desmantelar la estructura y llevar a Maduro ante la justicia”, añadió.

Según dos personas cercanas a la Casa Blanca citadas por The Washington Post, Trump decidió respaldar la permanencia del régimen chavista en Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, porque María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz, galardón que el republicano dice merecer.

Aunque Machado dedicó posteriormente el premio a Trump, que no lo haya cedido en primer lugar habría sido considerado un “pecado supremo”.

“Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, aseguró una de las fuentes.

