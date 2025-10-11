Dedica premio a Trump y habla con él





La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, dedicó el galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversó luego de que la Casa Blanca criticara la asignación.

Horas después del anuncio, Machado escribió en X: “Hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de EU, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa”.

En entrevista, dijo que habló con el republicano, quien confirmó la conversación: “La persona que realmente ganó el Premio Nobel me llamó hoy y dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo merecías’.Fue algo muy agradable de hacer. Le dije: ‘Entonces dámelo a mí’, aunque creo que ella podría haberlo hecho. Fue muy agradable”

La noticia no fue bien recibida en la Casa Blanca. Horas antes de la llamada, el vocero de la Casa Blanca, Steven Cheung, se quejó en una publicación en X que el Comité del Nobel antepusiera la política por no entregar el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, dijo.

Antes del anuncio se había especulado de forma insistente sobre la posibilidad de que el premio le fuese concedido a Trump, alimentada en parte por el propio mandatario y amplificada por la aprobación esta semana de su plan para un alto el fuego en Gaza.

Cuando se le preguntó por la campaña en torno a Trump, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, respondió: “A lo largo de la larga historia del Premio, este comité ha presenciado cualquier tipo de tensión mediática en las campañas. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decirnos qué es lo que, para ellos, conduce a la paz.

“Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena tanto de coraje como de integridad. Así que basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, señaló.