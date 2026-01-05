Trump designa a Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller para coordinar intervención en Venezuela

Donald Trump anunció este lunes que un grupo cercano, incluidos miembros de su gabinete, estarán a cargo de supervisar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura y derrocamiento del presidente Nicolás Maduro Moros.

En entrevista con NBC News, el mandatario republicano detalló que entre los funcionarios están el vicepresidente J. D. Vance, secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Trump afirmó que sus allegados “tienen experiencia en todos los ámbitos”, aunque enfatizó que él está al mando y aseguró que no habrán elecciones en Venezuela en los próximos 30 días, pese a que la Constitución del país sudamericano establece que ante la falta del Ejecutivo, debe asumir como encargada la vicepresidenta ejecutiva y se deben convocar elecciones en un plazo de un mes.

Delcy Rodríguez Gómez juramento este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el 3 de enero el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que asumiera el cargo provisionalmente ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro.

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, dijo Trump. “No, va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país”, añadió.

Más temprano, Nicolás Maduro compareció en Nueva York y se declaró “no culpable” por cargos relacionados con narcotráfico y conspiración para la importación de cocaína. En la audiencia, afirmó que sigue siendo presidente de Venezuela y se dijo “un prisionero de guerra”.

En la entrevista con NBC News, Trump reconoció que se manejaron acuerdos con funcionarios venezolanos para deponer a Maduro , aunque, dijo, Estados Unidos decidió llevar a cabo una serie de ataques bajo la operación Absolute Resolve, por el que hasta el momento se han reportado 80 personas muertas, al menos 32 de ellas miembros de las fuerzas armadas de Cuba.

“Mucha gente quería llegar a un acuerdo, pero decidimos hacerlo de esta manera”, dijo, y negó que Estados Unidos haya tenido ayuda del círculo íntimo de Maduro luego de que, según The New York Times, un agente de la CIA logró infiltrarse en el gobierno venezolano para monitorear de cerca la ubicación del dictador previo a la operación.

Trump evadió responder si ha hablado con Delcy Rodríguez. El domingo, a bordo del Air Force One, también evitó responder si le exigirá liberar a presos políticos en Venezuela, o permitir el regreso de opositores políticos como María Corina Machado.

“Aún no hemos llegado a eso. Ahora mismo, lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, recuperarlo y luego tener elecciones. Más vale que recuperemos el país, si no, vamos a tener un desastre tremendo. Va a empeorar mucho a menos que intervengamos y lo arreglemos”, sostuvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr