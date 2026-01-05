Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, con lo que asume formalmente en el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el sábado.

Ante el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, Delcy juró como presidenta encargada, lo cual, dijo, fue con “mucho dolor”, pero también “con honor”.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE — Delcy Rodriguez desafía al gobierno de los Estados Unidos y acaba de juramentarse como “presidenta” de Venezuela. pic.twitter.com/IxAZmQMTcS — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 5, 2026

Detalló que, al tomar este cargo, se compromete a unir a todos los sectores de la ciudadanía venezolana a unirse como un solo país y “sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles y amenazas contra la estabilidad y la paz de la región”.

Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta, primera dama, Cilia Flores. Delcy Rodríguez



Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar, en nombre de todos los venezolanos Delcy Rodríguez



Delcy Rodríguez, quien antes de la captura de Nicolás Maduro fue su vicepresidenta, se comprometió a “no descansar ni un minuto” hasta volver a traer la paz a Venezuela, en medio de las tensiones que se han vivido en días recientes a causa de la intervención de Estados Unidos.

Juro a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces, sobre las bases de nuestro padre libertador, en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. Delcy Rodríguez



Horas antes, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

