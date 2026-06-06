Tiroteo cerca de un festival en Ohio deja varios heridos, reportan

Varias personas fueron heridas de bala la tarde de este sábado cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, informaron autoridades.

Agentes de la policía de Toledo respondieron a un reporte de una persona baleada cerca del Old West End Festival alrededor de las 5:30 de la tarde. A su llegada encontraron a otras personas heridas, indicó el departamento de Policía en un comunicado.

Varias de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las lesiones ni sobre cuántas personas fueron heridas. Por su parte, la policía busca activamente a los sospechosos y trabaja para determinar las circunstancias del tiroteo.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.

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FGR