María Corina Machado reaparece en público en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

María Corina Machado reapareció tras su última; desde enero de este año no salía en público.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, reapareció este miércoles por segunda vez en público en Oslo, Noruega, luego de permanecer más de un año en la clandestinidad.

Machado arribó la madrugada del jueves, hora local, al país europeo, donde primero se reunió con su familia, a quienes no había visto desde antes de las cuestionadas elecciones en Venezuela y la posterior la persecución a opositores, por la que desapareció del ojo público en agosto de 2024.

“¡Libertad, libertad, libertad!“, le gritaba la comunidad venezolana y noruega reunida afuera del Grand Hotel de Oslo, mientras Machado saludaba desde el balcón.

“¡Oslo, aquí estoy!”, declaró a través de la red social X, al compartir el video de su recibimiento. Momentos después bajó a abrazar a sus simpatizantes, que la esperaban expectantes desde el miércoles para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, a la que no logró llegar a tiempo.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Machado reapareció horas después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera el Premio Nobel de la Paz en su nombre, luego de que la opositora anunció su ausencia pese a que había hecho todo lo posible para viajar “en una situación de extremo peligro”.

Se prevé que este jueves Machado se reúna con legisladores del Parlamento de Noruega, para luego encabezar una rueda de prensa junto al Primer Ministro, Jonas Gahr Støre.

